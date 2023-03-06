"Ищут наркотики и лечат детей" – в МВД рассказали о работе служебных собак

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Официальный представитель Министерства внутренних дел РК Шугыла Турлыбек на брифинге в ведомстве рассказала о кинологической службе полиции, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Шугыла Турлыбек отметила, что сегодня полицейскую службу несут более 600 собак различных пород. В основном это бельгийские и немецкие овчарки, лабрадоры-ретриверы и другие породы. Они помогают предотвратить и раскрыть преступления при розыске и задержании преступников и охране общественного порядка.

По ее данным, в прошлом году с участием кинологических подразделений было раскрыто более 6 тысяч правонарушений, из них 2360 краж, 188 грабежей, 26 разбоев, 55 убийств. Проведено 473 одорологические, то есть запаховые выборки с мест преступлений, из которых 378 положительных. Их результаты включены в доказательственную базу по многим преступлениям.

«С распространением синтетических наркотиков перед специалистами была поставлена задача: обучить служебных собак розыску этих веществ. Специалистами-химиками были выделены вещества, запах которых присутствует во всех синтетических наркотиках, приготовлены имитаторы запаха. И сейчас уже в каждой области в полиции есть собака, которая умеет искать и идентифицировать запах новых психоактивных веществ. В прошлом году с их помощью изъято и не допущено в незаконный оборот более 636 кг наркотиков, в том числе 114 кг синтетики», - рассказала Шугыла Турлыбек.

Кроме службы полицейские собаки, по ее словам, выполняют еще одну важную функцию: питомцы кинологических центров участвуют в канистерапии детей с расстройствами аутистического спектра.

«Секрет этого метода заключается в том, что для ребенка собака выполняет роль мотиватора: она стимулирует его на активную работу и достижение успеха. Взаимодействие с собакой способствует развитию умственных и эмоциональных способностей, а также улучшает двигательные функции», - резюмировала спикер.