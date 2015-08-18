Исходя из реалий Свежий выпуск 601 Жанна САЛИМОВА

Начало учебного года не за горами. Для школьников предстоящее время связано с хлопотами по поводу приобретения формы, ранцев и других школьных принадлежностей, для абитуриентов – с итогами распределения грантов, дающих право поступить в вуз.

«Третья индустриальная революция», обозначенная американским ученым Джереми Рифкином, стала реальностью еще «вчера». Нехватку специалистов с техническим образованием три года назад прогнозировал Президент Нурсултан Назарбаев, указав на происходящее кардинальное изменение подготовки специалистов для мировых рынков. Требование времени придало импульс системной работе Министерства образования и науки и Министерства индустрии и новых технологий по активизации, восстановлению нужных стране технических специальностей.

Тенденцию усиления акцента на подготовку специалистов технического плана мы наблюдаем второй год подряд. В два с половиной раза увеличилось число образовательных грантов на остродефицитные специальности. По поручению Главы государства предоставляется гарантированное государством техническое образование для молодых людей, ведь программа индустриально-инновационного развития страны требует технические кадры новой формации.

Так, в рамках реализации ГПИИР-2 Евразийский нацио­нальный университет вошел в число десяти базовых вузов. Он ведет подготовку кадров по приоритетным специальностям: «производство строительных материалов, изделий и конструкций» и «космическая техника и технологии». Наибольшее количество государственных образовательных грантов ЕНУ – 68% от общего числа выделенных вузу – приходится на технические и технологические специальности.

В Евразийском национальном университете им. Л. Гумилева – 2 700 грантов, в числе претендентов – 449 обладателей знака «Алтын белгі», 231 победитель международных, республиканских и президентских олимпиад, научных и спортивных соревнований (самый высокий показатель по стране). В 2014 году ЕНУ выбрали 406 абитуриентов со знаком «Алтын белгі», 257 победителей различных олимпиад.

То, что сегодня в ЕНУ получает высшее образование талантливая молодежь, в том числе более 3 500 обладателей знака «Алтын белгі», – неопровержимый факт. В 2010 году в вузе была создана ассоциация «Алтын белгі», не имеющая аналогов в Казахстане, которая совместно с молодежным крылом «Жас Отан» партии «Нур Отан», неправительственными организациями, общеобразовательными учреж­дениями Астаны участвует в разработках, нацеленных на повышение эффективности реализации государственных программ патриотического характера, нравственного и духовного воспитания подрастающего поколения.

Руководством вуза сделан акцент на качественном составе студенческой молодежи. В связи с этим повышен проходной балл с 70 до 80 по таким специальностям, как «юриспруденция», «международное право», «международные отношения», «экономика», «финансы», «учет и аудит», «менеджмент». Именно на эти специальности, как правило, обращают большее внимание ребята и их родители.

Впервые в рамках государственного заказа столичному национальному вузу на магистратуру выделено 1 006 мест, в докторантуру – 91, для сравнения: 985 и 70 в 2014 году соответственно. Качество образовательных услуг ЕНУ в нынешнем году подтверждено рейтингом Независимого казахстанского агентства по обеспечению качества в образовании.

Университет находится в числе рейтинговых вузов международного уровня, о чем неоднократно говорилось в средствах массовой информации. 2016 год для ЕНУ им. Л. Гумилева станет по-особому знаменательным: вуз готовится отметить 20-летие со дня основания.

В концепции по вхождению нашей республики в число 30 самых развитых стран мира большое внимание уделено развитию отечественной науки и образования. Значимость решения этого важного вопроса усилилась в соответствии с задачами, поставленными пятью институциональными реформами и 100 конкретными шагами, которые озвучил Президент Нурсултан Назарбаев. Казахстан достиг сегодня такого уровня развития, который позволяет ставить и обсуждать в практической плоскости вопросы, которые еще лет десять назад показались бы невероятными.

Президент Нурсултан Назарбаев ставит перед сферой образования и науки главную задачу – привлечение молодежи в науку. В ЕНУ определен 25-процентный пороговый уровень участия молодых ученых в НИР, формируется ядро национальной системы дуального технического и профессионального образования. Развитая система академической мобильности и все сопутствующие факторы являют собой конкурентное преимущество на международном уровне: заключены договоры со 190 вузами мира. Такие соглашения открывают мир безграничных возможностей в области международных и межкультурных коммуникаций.

Не так давно произошло знаковое событие для нашей страны – Казахстан вступил в ВТО, что, несомненно, стало большим достижением государства. Среди преимуществ выделяют признание республики страной с открытой рыночной экономикой и режимом наибольшего благоприятствования в отношениях со всеми членами ВТО. В этом русле средствам массовой информации необходимо уделять должное внимание дальнейшему развитию высшего образования.

Высшая школа при анализе возможных последствий учитывает факт усиливающейся интернационализации и глобализации мировой экономики и различных сторон общественной жизни. Интеграция системы высшего образования Казахстана с мировым образовательным пространством – один из долговременных стратегических приоритетов, который включает в себя активизацию взаимодействия рыночных механизмов, в частности, усиление значимости требований заказчиков, рынка труда (в том числе международного), обмен современными программами обучения, интенсификацию и повышение уровня освоения иностранных языков, о чем говорил Глава государства.

Ценности суверенного развития объединяют нас, казахстанцев, и составляют фундамент будущего страны, закладку которого осущест­вляет образование.