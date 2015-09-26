Статьи Исходя из социальных принципов Лаура ТУСУПБЕКОВА

О том, каковы цели и особенности рассматриваемого документа, – в интервью с депутатом Мажилиса Парламента РК, членом Комитета по социально-культурному развитию, руководителем рабочей группы законопроекта Надеждой ПЕТУХОВОЙ.



– Надежда Михайловна, расскажите об основных положениях законопроекта "Об обязательном социальном медицинском страховании", о тех принципах, которые будут введены после принятия документа.



– Комитет по социально-культурному развитию 2 сентября текущего года принял в работу проекты законов РК "Об обязательном социальном медицинском страховании" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обязательного социального медицинского страхования".



Проект Закона "Об обязательном социальном медицинском страховании" направлен на внедрение обязательного социального медицинского страхования – механизма солидарной ответственности государства, работодателей и граждан за индивидуальное и общественное здоровье, предполагающего отказ от идеологии иждивенчества и внедрение современных рыночных механизмов в области здравоохранения. В соответствии со статьей 29 Конституции действующими нормативно-правовыми актами и представляемым проектом закона гражданам будут предоставляться в рамках системы медицинского страхования два вида пакетов медицинских услуг.



Первый – базовый пакет, который представляет собой гарантированный государством объем медицинской помощи, финансируемый из республиканского бюджета. Этот пакет будет доступен всем гражданам Казахстана. Он включает: скорую медпомощь и санитарную авиацию, медицинскую помощь при социально значимых заболеваниях и, в экстренных случаях, профилактические прививки. Для непродуктивно самозанятого населения до 2020 года предусмотрено предоставление амбулаторно-поликлинической помощи с амбулаторно-лекарственным обеспечением за счет средств республиканского бюджета.



Второй – страховой пакет, предоставляемый из вновь создаваемого Фонда медицинского страхования. В него входит: амбулаторно-поликлиническая помощь, стационарная помощь (за исключением социально значимых заболеваний), стационарозамещающая помощь (за исключением социально значимых заболеваний), восстановительное лечение и медицинская реабилитация, паллиативная помощь и сестринский уход, высокотехнологичная помощь.



Право на получение этого пакета предоставляется гражданам, иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Казахстан, за которых перечислялись взносы.



От уплаты взносов в Фонд социального медстрахования освобождаются 15 категорий граждан, представляющих социально уязвимые слои населения. Это дети, многодетные матери, награжденные подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" и получившие ранее звание "Мать-героиня", а также награжденные орденами "Материнская слава" I и II степеней, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды, лица, зарегистрированные в качестве безработных, лица, обу­чающиеся и воспитывающиеся в интернатных организациях, лица, обучающиеся по очной форме обучения в организациях технического и профессионального, послесреднего, высшего образования, а также пос­левузовского образования в форме резидентуры, лица, находящиеся в отпусках в связи с рождением ребенка, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка, по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, неработающие беременные женщины, а также неработающие лица, фактически воспитывающие ребенка до достижения им возраста трех лет, пенсионеры, военнослужащие, сотрудники специальных государственных органов, сотрудники правоохранительных органов, лица, отбывающие наказание по приговору суда в учреждениях УИС, за исключением учреждений минимальной безопасности, лица, содержащиеся в изоляторах временного содержания и следственных изоляторах.



При этом государство будет осуществлять взносы за экономически неактивное население. Работодатели – за наемных работников. Работники и самозанятые граждане, зарегистрированные в налоговых органах, – за себя.



За счет государственного бюджета будут обеспечиваться услуги общественного здравоохранения, расходы на медицинское образование и науку, капитальные затраты, включая концессионные обязательства, и прочие расходы, в том числе деятельность государственных органов.

Поправки по вопросам обязательного социального медицинского страхования являются сопутствующими, направленными на внесение изменений и дополнений в ряд законодательных актов в связи с внедрением в Казахстане обязательного социального медицинского страхования.



– В ходе обсуждения проекта закона с заинтересованными сторонами высказывалось мнение, что наложение на работодателя ставки в 5% от дохода работника в Фонд социального медстрахования станет дополнительной нагрузкой на него. Были высказаны опасения, что бизнес начнет уходить в "тень", начнутся сокращения зарплат. По итогам обсуждения было ли выработано какое-либо оптимальное, устраивающее все стороны страхования решение?



– Обсуждения еще не окончены, и на данный момент проходят на заседаниях рабочих групп. Хочу отметить, что отчисления на медстрахование 5% относятся к вычетам от заработной платы работника, будет проходить все поэтапно. То есть взносы и отчисления работодателей составят 5% от дохода работника, и отчисления начнутся с 2% в 2017 году, 3% – в 2018 году, 4% – в 2019-м, в 2020 году – 5%.

Отчисления и взносы в Фонд социального медицинского страхования будут относиться к вычетам при исчислении соответствующих подоходных налогов – КПН и ИПН.



Важным аспектом является то, что будет установлен максимальный предел заработка работника и дохода самостоятельно занятого гражданина, из которых будут уплачиваться отчисления и взносы в ФОМС. Он равен 15 минимальным размерам заработной платы.

К примеру, если вы являетесь работодателем, то реальная дополнительная нагрузка с учетом вычетов и ограничений составит 3,88% (вместо 5%). Реальная дополнительная нагрузка на работодателя в 2017 году будет составлять 1,55%, в 2018 г. – 2,33%, 2019 г. – 3,1%, 2020 г. и далее – 3,88%.



При ставке взносов 2% в 2017 г. снижение нагрузки на ФОТ составит 0,4%, что означает реальную ставку не 2%, а 1,6%.



В 2020 году при фактической оплате взноса 5% реальная ставка взносов по социальному медицинскому страхованию (СМС) составит 4%.

Таким образом, предлагаемая мера по вычету расходов работодателя на взносы по СМС от обложения корпоративным подоходным налогом значительно снижает нагрузку на работодателя по оплате взносов на СМС.



Учитывая, что ФОТ работников, доход которых превышает 15 МЗП, составляет в среднем 3% от ФОТ всех работников, реальные ставки взносов составят: в 2017 г. – 1,55% вместо 2%, в 2019 г. – 3,88% вместо 5%.



Ставка взносов самозанятых граж­дан (индивидуальные предприниматели, частные нотариусы, частные судебные исполнители, адвокаты, профессиональные медиаторы, физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера) составит 7% от дохода. При этом 2% – в 2017 году, 3% – в 2018 году, 5% – в 2019 году и с 2020 года – 7%. Сумма, с которой будут отчисляться проценты, не будет превышать 15 минимальных заработных плат.



В первые годы больше взносов будет происходить от государства, таким же поэтапным методом с 4% в 2017 году до 7% в 2024 году. Государство в целом сохраняет объем финансирования, которым сегодня­ обеспечивает гарантированную бесплатную медицинскую помощь.



– Не кажется ли вам, что подобный алгоритм взносов означает, что хорошо зарабатывающие люди, по сути, будут оплачивать лечение людей, заработок которых не так велик…



– Не зря же Закон носит название "Об обязательном социальном медицинском страховании". Его введение, прежде всего, несет солидарную ответственность за индивидуальное и общественное здоровье государства, работодателя и работника. И конечно, социальная ответственность людей, имеющих значительные доходы, помочь тем, у которых доход не велик. В этом и заключается суть обязательного социального медицинского страхования.



– Также высказывалось мнение, что законопроект фактически способствует заинтересованности лечебных учреждений в плохом здоровье застрахованных граждан как источнике доходов и игнорирует необходимость приоритетного финансирования профилактической помощи. Система ОМС по-прежнему платит не за результат, а за процесс оказания помощи: умер или выздоровел пациент, стало ему лучше или нет – не важно, счет все равно будет выставлен и оплачен. Что вы думаете на этот счет?



– С помощью экспертов будет осуществляться оценка контроля качества выполненных работ каж­дым лечебным учреждением и плюс их деятельность будет оцениваться по определенным индикаторам, не выполнением которых будет наказываться вплоть до расторжения договора. Также хочется отметить, что оплата услуг будет осуществляться по конечному результату.



– Частные лечебные учреждения подпадают под предлагаемую систему?



– Согласно статье 34, порядок закупа у субъектов здравоохранения услуг по оказанию медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования осуществляется фондом в порядке, определяемом уполномоченным органом, на основании принципов сбалансированности доходов системы обязательного социального медицинского страхования с обязательствами по оказанию медицинской помощи, обеспечения территориальной доступности медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, а также равенства государственных и частных субъектов здравоохранения, добросовестной конкуренции и качества и эффективности оказания медицинских услуг.



Преимущественным же правом при закупе услуг обладают субъекты здравоохранения, прошедшие аккредитацию в области здравоохранения в соответствии с Кодексом РК "О здоровье народа и системе здравоохранения" и имеющие опыт представления соответствующих форм медицинской помощи на территории республики непрерывно в течение трех лет, предшествующих месяцу, в котором осуществляется закуп услуг.



– Как известно, в настоящее время треть всех работников страны, особенно занятых на вредных производствах в крупных компаниях, пользуются добровольным медицинским страхованием за счет средств работодателей. Изменится ли механизм страхования принятием законопроекта?



– Уточню, что не треть всех работников, а всего 3% пользуются добровольным медстрахованием. Здесь механизм не изменится, единственное, что может измениться, так это позиция работодателя, так как он может посчитать, что отчисления идут на добровольное страхование работника для получения качественных медицинских услуг. Но если это социально ответственный бизнес, то учитывая вредные условия труда, работодатель имеет возможность заключить дополнительный пакет услуг страхования для своих работников.

Иностранные лица и лица без гражданства, трудовые мигранты будут обслуживаться по добровольному медстрахованию.



– Во время презентации законопроекта депутаты высказали опасения, что руководители будущего Фонда социального медстрахования могут так же, как и их предшественники, скрыться с деньгами казахстанцев за рубежом. В связи с этим вопрос: каким образом будут контролироваться расходы Фонда социального медстрахования?



– Обеспечение сохранности активов фонда также является одной из норм нашего законопроекта. Здесь мы прописываем, что государство гарантирует сохранность активов фонда. Данная норма обеспечивается посредством регулирования деятельности фонда путем установления Правительством Казахстана норм и лимитов, обеспечивающих финансовую устойчивость фонда, осуществлением инвестиционной деятельности через Национальный банк, учета всех операций по инвес­тиционному управлению активами фонда в Национальном банке, ведением раздельного учета собственных средств и активов фонда.



Отчисления работодателей и взносы работника будут поступать в фонд через ГЦВП в целях обеспечения учета поступлений по аналогии с действующей пенсионной системой и Государственным фондом социального страхования, а также в целях экономии средств за перечисление взносов.



Фонд, который будет создаваться в рамках закона, будет являться некоммерческой организацией в организационно-правовой форме акционерного общества, единственным учредителем и акционером которого будет являться государство. Активы фонда будут формироваться за счет отчислений, взносов и пени, инвестиционного дохода и будут использованы исключительно для оплаты расходов и мероприятий по оказанию медицинской помощи. Если будет оставаться свободный остаток, будут размещаться финансовые инструменты, перечень которых определяется Правительством. В случаях излишне уплаченных сумм фонд должен возвратить их плательщикам.



Сохранность активов фонда будет обеспечиваться посредством регулирования деятельности фонда путем установления Правительством РК норм и лимитов, обеспечивающих финансовую устойчивость фонда. В Национальном банке РК будет производиться учет всех операций по инвестиционному управлению активами фонда, а также контроль ежегодного независимого аудита. Фонд будет представлять регулярно финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством РК о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.



– Можете ли вы сказать, что законопроект призван способствовать развитию системы оказания медицинской помощи?



– Конечно, во-первых, будет развиваться общественная солидарность в развитии здравоохранения, и к 2030 году увеличится общий объем расходов на здравоохранение за счет участия граждан и работодателей и достигнет 3,8% от ВВП. Во-вторых, повысится финансовая устойчивость системы здравоохранения. Улучшатся финансовые индикаторы деятельности медицинских организаций. Увеличится численность врачей общей практики в 1,8 раза, что позволит перейти на стандарты стран ОЭСР, которые составляют 1 500 населения на 1 врача общей практики, в РК – 2 140. Увеличится обеспеченность населения, страдающего хроническими заболеваниями, лекарственными препаратами на амбулаторном этапе. Улучшится доступность качества медицинской помощи и появится подотчетность перед обществом, и, как результат, повысится удовлетворенность населения качеством услуг, а это значит, уменьшится выезд граждан на лечение за рубеж.



