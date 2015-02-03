Иск удовлетворен частично Свежий выпуск 555 Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Напомним суть дела. В ноябре 2012 года при выполнении в сложных метеоусловиях рейса по маршруту Ушарал – Достык недалеко от южной окрестности озера Алаколь в Алматинской области произошло падение вертолета Ми-8, принадлежавшего АО «Авиакомпания «Евро-Азия Эйр». В результате крушения погибли все члены экипажа и три пассажира. В том числе и супруг истицы, работавший трубопроводчиком Ушаральского нефтепроводного управления Восточного филиала АО «КазТрансОйл». Мужчина, находясь на борту воздушного судна, исполнял свои служебные обязанности: он должен был осуществить воздушный визуальный осмотр Казахстанско-Китайского нефтепровода.

В исковом заявлении Ш. просила суд взыскать с ответчика компенсацию причиненного морального вреда в размере 10 млн. тенге, а также материальный ущерб в размере 3 млн. 686 тыс. тенге. Представитель ответчика исковые требования не признал и просил суд в их удовлетворении отказать.

Изучив все обстоятельства дела, Павлодарский городской суд исковые требования истца удовлетворил частично. В пользу Ш. с АО «Авиакомпания Евро-Азия Эйр» взыскана компенсация морального вреда в сумме 2 млн. тенге, а также судебные расходы.