Искал всю ночь: почти 70 человек, оказавшихся в снежном плену, спас аким в Жамбылской области

Около 70 человек, которые застряли на дороге из-за непогоды, спас аким сельского округа Бериккара Таласского района Жамбылской области, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по делам государственной службы.

Скриншот с видео пресс-службы АДГС

10-11 февраля из-за ухудшения погоды больше 30 автомобилей и почти 70 жителей застряли в снежном заторе на трассе Тараз – Каратау близ села Майтобе сельского округа Бериккара Таласского района Жамбылской области.

Именно тогда проявил решительность и самоотверженность аким сельского округа Ербол Смайлов. Узнав, что житель села с двумя внуками остались на трассе Каратау – Тараз, аким тут же оповестил отдел ЧС и, не дожидаясь спасателей, сам принялся искать односельчан, несмотря на то, что не знал их точных координат.

"Во время поиска служебный автомобиль акима застрял в снежном заторе, и он решает продолжить пешком. Достигнув места назначения, Ербол Смайлов по телефону сообщил служащим акимата местоположение найденных. Сотрудники акимата оперативно привлекли спецтехнику, которая доставила людей в безопасное место", – поделились подробностями истории в АДГС.

До прибытия спасателей глава села, рискуя жизнью, продолжал искать других застрявших и отправлять их координаты, в то время как его подчиненные размещали спасенных в мечети и школе. Ту ночь аким провел на трассе. Вернулся он в родное село лишь утром на специальном автотранспорте ЧС и в первую очередь встретился со спасенными, организовал им горячее питание.

"Таким образом, были спасены около 70 человек, оставшихся на дороге, им оказана первая помощь. Кроме того, сотрудники акимата округа, жители села совместно со спасателями при помощи специальной техники вывезли с обочин более 30 автомобилей", – заключили в агентстве.

Акиму сельского округа Бериккара Ерболу Смайлову вручили благодарственное письмо председателя Агентства по делам госслужбы.

Ербол Смайлов родился в Жамбылской области. На государственной службе трудится 8 лет. Воспитывает троих сыновей и дочку.