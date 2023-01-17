Искалечил соседа ключом

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Наталья Денисова

Житель Байконыра в ссоре с соседом применил то, что попало под руку – крестовый баллонный ключ.

Ключ тот, использованный, как выразились сотрудники правоохранительных органов, «в качестве оружия», отправил человека на больничную койку в тяжелейшем состоянии. В пылу спора с соседом мужчина перешел на рукоприкладство и нанес «оппоненту» ключом не менее 15 ударов по голове.

Медики спасли человеку, на голове которого не осталось живого места, жизнь, но прогнозы на восстановление его здоровья пока неутешительные. Злоумышленника, нанесшего травмы, задержали и поместили в ИВС.

«В отношении него возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия», – сообщили в прокуратуре комплекса «Байконур».

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