Искать своего зрителя Свежий выпуск 775 Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы

Юбилейный сезон театра стартует в ноябре, но подготовка уже идет полным ходом.

– Мы отметили Всемирный день театра – это большой праздник не только для нас, но в первую очередь для зрителя, – говорит директор театра Султан Сраилов. – Вместе с тем это очередной повод привлечь внимание к проблемам современного театра, одна из которых – его актуализация в глазах молодежи.

2015-й для Казахстана богат на юбилеи. В календаре памятных дат юбилей театра соседствует с такими значимыми событиями, как 70-летие Победы, 550-летие со дня образования Казахского ханства, 20-летие Ассамблеи народа Казахстана. В таком совпадении труппе видится добрый знак. В нынешнем году будут новые постановки, приуроченные к этим датам.

– В репертуаре театра спектакли, предназначенные для молодежной аудитории. Это очень важно, поскольку современные дети лучше и охотнее воспринимают визуализированную информацию, – отметила представитель Детского бюро ООН в РК Ботагоз Нуртаева.

По случаю празднования Всемирного дня театра для зрителей и гостей было подготовлено представление, выступили танцевальные и фольклорные коллективы. Мероприятие посетил и представитель ЮНЕСКО в Алматы Юрий Пешков. По его словам, празднование Всемирного дня театра иниции­ровано международным Институтом театра при поддержке ЮНЕСКО еще в 1961 году. Главными направлениями работы института являются содействие обмену знаниями и опытом в области исполнительского искусства, стимулирование сотрудничества между творческими личностями, укрепление мира и дружбы, а также продвижение идей ЮНЕСКО. В этот день были подведены итоги конкурса, по результатам которого лучшим актером и актрисой года названы Дархан Сулейменов, Аида Жантилеуова и Лидия Каденова.



