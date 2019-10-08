​Искатели

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Людмила Круглова

Много вопросов

Название программы говорит само за себя – «Искатель». И ведь находят. Во время поездки к берегу реки Тогузак ученики Успеновской средней школы с наставниками увидели большое скопление курганов и разбитых надгробных каменных плит. ­Наткнулись на фундамент семейного мавзолея размером 6 метров на 13. В мавзолее сохранилось несколько захоронений. Территория, на которой все это обнаружили, в народе называется «Каменный брод».

– Было бы здорово провести исследование этого захоронения, – говорит Аян Елибаев. – Большая его часть уходит под воду, так как в весеннее полноводье берег затапливает. Условно захоронение назвали Ивангородок-1.

Это древнее захоронение на берегу реки Тогузак осмат­ривал еще в прошлом веке, в 1955 году, архео­лог с мировым именем ­Героним Пацевич. Он отнес его к эпохе неолита. Но с этим утверж­дением можно поспорить, считает Аян Елибаев. Его можно датировать эпохой бронзы. К слову, местные жители считают это захоронение вообще заброшенным казахским кладбищем, что не совсем так. Для окончательного вывода необходимо провести полноценные раскопки с привлечением грамотных специалистов. Искатели назвали курган Курское-1.

Федоровские учителя истории уверены, что здесь можно отыскать немало интересных находок.

Не бережем

А вот еще курган. Он располагается в лесу. Наверное, это обстоятельство и спасло курган от разрушения. Большинство из нас, увы, не бережет этих молчаливых свидетелей истории, а может, не понимает их культурной и научной ценности. Точки с курганами безжалостно распахивали во времена целины. Да и сегодня такое имеет место быть. Между тем на вершине кургана, расположенного недалеко от деревни Жыланды, скифовцы обнаружили фрагмент надгробного камня, на нем арабскую надпись.

– Курган, на наш взгляд, относится к эпохе раннего железа, – считает Аян Елибаев. – Откуда на его вершине очутился надгробный камень? Думаю, рядом с курганом когда-то находилось старое кладбище, которое позже перепахали. А фрагмент надгробного камня кто-то отнес на вершину кургана. К сожалению, такие случаи нередки, что свидетельствует о нашем небрежном отношении к своей истории.

А об истории этого памятника до сих пор спорят специалис­ты, и каждый из них защищает свою версию. Речь тоже о кургане. Есть версия, что он появил­ся в годы Гражданской войны как ­наблюдательный пункт белогвар­дейцев, которые его якобы устроили в 1919 году. Но такая версия не выдерживает никакой критики. Сколько бы потребовалось человеческих сил, чтобы сделать такую насыпь. Ведь этот курган огромный. Среди всех известных курганов Федоровского района по размерам не знает себе равных.

– Один из старожилов деревни Бекелек, который приехал на федоровскую землю мальчиком в годы Столыпинской реформы, оставил любопытные сведения. Говорит, что когда они приехали в начале прошлого века, возле кургана еще были каменные плиты и изваяния. Но в настоящее время их нет, – рассказывает Аян Елибаев. – Вероятно, их давно растащили на хозяйственные нужды.

Точка зрения

Около 10 лет назад этот курган посещали, причем неоднократно историки и археологи. Они выдвинули гипотезу, что курган сторожевой. Но никто из-за высокой травы не обратил внимания на то, что находится возле этой точки истории. Впервые доказал версию, что в этом районе расположено захоронение, студент-археолог из КарГУ. Он насчитал на северной стороне кургана большое количество захоронений как круглых, так и гантелеобразных.

– За последние годы мы с ребятами неоднократно посещали этот курган и пришли к выводу, что в его центре расположен сарматский курган, – уверен Аян Елибаев. – Что касается времени, то он, вероятно, относится к раннему железному веку.

Чтобы окончательно подтвердить свою точку зрения, «Скиф» дважды обращался к археологам за консультациями. В 2017 году в Успеновку приезжал магистр археологии Турар Елибаев. Его вывод: курган относится к раннему железному веку, а казахское кладбище в районе кургана – к позднему Средневековью. В текущем году здесь побывали сотрудники Костанайского крае­ведческого музея – археолог Елена Подзюбан и палеонтолог Андрей Андрющенко.

Так как в нынешнем году трава почти полностью выгорела из-за летней жары, к югу от кургана было обнаружено огромное количество захоронений. И в изу­чение этого археологического памятника свой вклад внесли и школьники. Так в Успеновской школе воспитывается патрио­тизм и бережное отношение к истории своего края и оставшимся памятникам старины глубокой.

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