Исключить из президиума 16 депутатов предложили в НПП "Атамекен"

Шестнадцать депутатов Парламента предложили исключить из президиума в НПП РК "Атамекен", сообщает Kazpravda.kz.

На площадке Национальной палаты предпринимателей прошло совместное заседание комитетов геологической отрасли, горнорудной, угледобывающей и металлургической промышленности, нефтегазовой промышленности и комитета энергетики.

Работа началась еще в январе 2022 года, когда в Палате предпринимателей была создана рабочая группа из 90 человек, куда вошли представители региональных советов, отраслевых ассоциаций. Были собраны предложения по 42 вопросам, которые выделены в 4 блока: концептуальные, членские взносы, деятельность Президиума и его комитетов, деятельность центрального аппарата НПП и региональных Палат предпринимателей.

"Не все были довольны работой группы, так как не все предложения были включены в таблицу. Поэтому после того, как новая команда приступила к работе, мы в таблицу собрали все без исключения предложения, которые были проанализированы и неоднократно обсуждались с бизнесом, комитетами и президиумом", – рассказал председатель президиума НПП РК "Атамекен" Раимбек Баталов.

"Мы видим, что 71% проголосовал за существующий порядок уплаты взносов, а именно через НПП. Я сам был за уплату через отраслевые ассоциации, но большинство членов рабочей группы не были уверены, что смогут собрать самостоятельно", – обратил внимание спикер.

Кроме того, НПП РК "Атамекен" отказывается от государственных услуг. По мнению Раимбека Баталова, Палата предпринимателей должна стать независимой от госбюджета.

"Ранее бюджет Палаты состоял из 11 млрд тенге бюджетных средств и 7 млрд - ОЧВ. Мы по данному пункту уже отказались от ряда функций, например, проект "Бастау Бизнес" приносил 2,2 млрд тенге в фонд Палаты. Мы сейчас сокращаем процент госбюджета до 20% в структуре доходов Палаты. В последующем у НПП не должно быть зависимости от государственного бюджета", - отметил он.

Предложено облегчить состав Президиума, куда входит 51 человек, а именно сократить состав и вывести из него 16 депутатов Парламента и общественных деятелей. Также исключить представителей аккредитованных ассоциаций и оставить только председателей комитетов.

"Большинство за то, чтобы председатель, а не представитель был, если он ответственен за отрасль, то должен быть в президиуме", - отметил спикер.

Ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy выступила с позицией, что комитет сам должен определять, кого назначать в президиум.

В ходе обсуждения глава НПП озвучил предложение по сокращению сроков полномочия председателя президиума, комитетов, а также членов президиума и правления до двух лет с правом переизбрания. В целях оперативности наделить Президиум такими полномочиями Съезда как принятие решений о создании и закрытии региональных палат предпринимателей и утверждение количественного состава региональных советов.