Исключить мешающие развитию экотуризма административные барьеры предлагает МСХ РК

Заместитель Премьер-Министра РК – министр сельского хозяйства РК Аскар Мырзахметов представил на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК вниманию депутатов законопроект по внесению изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам растительного и животного мира, передает Kazpravda.kz
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В ходе доклада Аскар Мырзахметов акцентировал внимание на административных барьерах, которые препятствуют развитию экологического туризма.
"Данный проект Закона разработан Министерством сельского хозяйства в целях совершенствования законодательства в области лесного хозяйства и животного мира, в соответствии с Планом законопроектных работ на 2016 год. В рамках развития экотуризма предлагается исключить нормы по получению лицензии физическими и юридическими лицами, являющимися турагентами для развития экологического туризма на территории национальных парков и снятия административных барьеров", – сказал Мырзахметов.
По словам заместителя Премьер-Министра, озвученные нормы ранее обсуждались в стенах Парламента, и поправки депутатов, требующие дополнительные расходы, были рассмотрены Республиканской бюджетной комиссией и частично поддержаны. В частности РБК поддержало увеличение заработной платы работникам лесного хозяйства на 25%.
В предложенном законопроекте предусматривается совершенствовать нормы лесного, водного и экологического кодексов и закона об охране животного мира.
Так, предложено в Лесной кодекс включить норму по наделению Правительства компетенцией по утверждению объемов изъятия растений, занесенных в Красную книгу. При этом изъятие осуществляется только для научных и воспроизводственных целей.
"Данная мера позволит урегулировать вопрос оборота редких и исчезающих видов растений", – отметил глава Минсельхоза.
В Водном кодексе уточнить порядок по закреплению права пользования водными и рыбными ресурсами на одном водоеме.
В Экологическом кодексе конкретизировать порядок переселения, ввоза и вывоза животных за пределы республики.
Также в законопроекте планируется введение термина "фермерское охотничье хозяйство" в целях развития нового вида интенсивного ведения охотничьего хозяйства – дичеразведения; понятий "озерно-товарные и садковые рыбоводные хозяйства" – в целях формирования правовой базы для развития товарного рыбоводства.
Включение понятия "биосферный резерват" позволит привести национальное законодательство в соответствие с международными требованиями. В настоящее время решениями ЮНЕСКО трем особо-охраняемым природным территориям присвоен статус "биосферный резерват".
Вице-Премьер предложил наделить уполномоченный орган компетенцией по утверждению форм документов при задержании нарушителей лесного законодательства, что позволит работникам лесной охраны оперативно реагировать на нарушения природоохранного законодательства.
Вице-Премьер – министр предложил депутатам принять нормы по созданию координационных советов при природоохранных учреждениях, что позволит привлечь к управлению ООПТ общественность. Основным критерием служит то, что данная норма позволит обеспечить прозрачность деятельности ООПТ при осуществлении ими природоохранных функций.
Аскар Мырзахметов отметил, что заключение Правительства по поправкам депутатов в настоящее время рассматривается в отделах Канцелярии Премьер-Министра РК.