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Энергетика , Транспорт
Поставлять топливо авиакомпаниям без посредников хотят в Казахстане

Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана намерено исключить посреднические услуги в цепочке поставок керосина для субъектов гражданской авиации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Из-за сезонных планово-предупредительных работ на отечественных нефтеперерабатывающих заводах и ограниченного производства авиационного топлива отрасль гражданской авиации ежегодно сталкивается с дефицитом авиакеросина.

В МИИР напомнили, что в конце 2021 года совместно с Министерством энергетики проведено совещание с участием крупных поставщиков авиатоплива, руководителей аэропортов, авиакомпаний, нацкомпаний «КазМунайГаз» и «Қазақстан Темір Жолы», где была достигнута договоренность о поставках керосина по приоритетности.

«Так, в первую очередь авиатопливо должно поставляться отечественным авиакомпаниям, выполняющим пассажирские перевозки, и только потом – иностранным авиакомпаниям и грузовым перевозкам.

Такая схема распределения авиатоплива не подлежит обязательному исполнению со стороны ресурсодержателей нефтепродуктов, но имеет рекомендательный характер и направлена на недопущение перебоев внутренних и международных пассажирских перевозок», – подметили в ведомстве.

Поэтому сейчас два министерства для исключения посреднических услуг и обеспечения бесперебойных поставок авиатоплива готовят дополнительные меры.

В их числе – переход на 100-процентную реализацию авиатоплива через товарные биржи, что позволит обеспечить прозрачность процесса приобретения авиатоплива напрямую у ресурсодержателей исключительно для субъектов гражданской авиации.

Другая мера – консолидированный закуп импортного авиатоплива «КазМунайГаз-Аэро», что позволит обеспечить гарантированный объем и снизить стоимость авиатоплива за счет приобретения значительного объема импортного авиатоплива.

«В целом же, для исключения дефицита авиатоплива на внутреннем рынке и зависимости от импорта по-прежнему необходимо увеличение ежегодного объема производства авиатоплива отечественными НПЗ. Это особенно актуально, если учитывать рост основных показателей сферы авиаперевозок в результате постепенного восстановления полетов после локдауна 2020 года, а также увеличение количества технических посадок транзитных самолетов», – обозначили в МИИР.

Так, объем потребления авиатоплива в 2021 году составил 670 тысяч тонн, в то время как объем производства – 580 тысяч тонн. За 7 месяцев 2022 года фактическое потребление авиатоплива уже составило 455 тысяч тонн при производстве 399 тысяч тонн. Прогноз потребления за весь текущий год – 1 млн тонн при том что производство авиатоплива ожидается на уровне 700 тысяч тонн.

 

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