​Исключительно мирным путем

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Полина Федорова

Казахстанская делегация приняла участие в экстренном заседании Совета Безопасности ООН, которое состоялось в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в связи с запуском 6 марта 2017 года Корейской Народно-Демократической Республикой четырех баллистических ракет. Его участники единогласно осудили очередное нарушение властями КНДР соответствующих резолюций Совета Безопасности.

В своем выступлении постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров выразил серьезную озабоченность, отметив, что подобные действия КНДР подрывают общие международные усилия по укреплению региональной и глобальной безопасности. Твердо выступая за денуклеаризацию Корейского полуострова, Казахстан видит решение северокорейской проблемы исключительно путем мирных политико-дипломати­ческих переговоров через укреп­ление мер доверия и проведение открытого диалога без предварительных условий.

Кайрат Умаров напомнил участникам, что мирное разрешение проб­лемы является наиболее значимым элементом всех резолюций СБ ООН, которые должны рассматриваться в качестве первостепенной цели всех предпринимаемых усилий. Казахстанский представитель выступил за принятие конкретных мер, необходимых для снижения напряженности в регионе и достижения прогресса в урегулировании ситуации.

По итогам заседания члены Совета Безопасности согласились удвоить усилия по выполнению санкций в отношении КНДР, а также подтвердили важность поддержания мира и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом.

Как известно, ранее Совет Безопас­ности ООН принял заявление, в котором жестко осудил запуск баллистических ракет и вновь призвал все страны принять практические меры по выполнению санкций в отношении КНДР, сообщила пресс-служба МИД.

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