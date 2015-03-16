Искореженная память Свежий выпуск 799 Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

В Павлодаре есть уникальное учреж­дение культуры – Музей воинской славы. Он был сооружен несколько лет назад на месте старого городского вокзала, откуда в 1941 году жители области уходили на фронт. Власти, впрочем, решили не ограничиваться обустройством лишь внутренних экспозиций, а создать, помимо прочего, мемориальный комплекс под открытым небом.

Из областного краеведческого музея, а также из сквера ветеранов, расположенного в центре Павлодара, сюда были доставлены артиллерийские орудия и танк Т-34. Замысел вроде бы был неплохой, но не всем он понравился. В частности, выражалось мнение, что размещение немых свидетельств войны в окраинном микрорайоне по соседству с железнодорожным депо и другими производствами северной части города, где мало бывает людей, не совсем верное решение.

Но что сделано, то сделано. В соответствии с планом на территории близ музея были вырыты окопы, установлены танковые заграждения. Тут же разместили пластиковые фигуры бойцов... Забыли лишь об одном – закрепить за экспонатами под открытым небом хозяев.

– Территория нашего музея заканчивается на крыльце, – рассказал корреспонденту одной из городских газет сотрудник учреждения Азамат Макажанов. – Парк под открытым небом нам не принадлежит. Он не передан в коммунальную собственность, а значит, пока ничей. Мы только иногда просим коммунальщиков убрать здесь снег.

Камеры, установленные на здании, отслеживают только то, что происходит по периметру музея, а то, что творится в парке, остается для них недосягаемым.

Итог такой «бесхозности» плачевный. Территорию мемориала облюбовали люди без определенного занятия и места жительства. Окопы завалены мусором, кто-то даже спилил «фронтовые» ели и раскурочил механизмы орудий, а недавно варварскому нападению подверглись и пластиковые фигуры воинов.

Дети, играя в «войнушку», выдрали у них из рук оружие. Разрушений могло быть еще больше, но этот акт вандализма увидели в окно пенсионеры Исламовы, выбежали из квартиры, отобрали у мальчишек «автоматы» и «бинокль» и передали их в Музей воинской славы.

И что дальше? Так и сидеть пожилым людям у окон своих квартир, оберегая память о минувшей войне? Или акимат города и его коммунальное ведомство все же примут наконец решение о том, чтобы установить здесь камеры наблюдения и передать территорию в ведение музея. Больше всего обидно, что память о Великой Отечественной войне, не декларируемая, а предметная, оказалась непризнанной на задворках. Никто даже в полицию не заявил о ЧП.