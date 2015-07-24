Искренне рады победе 919 Рэм МИХАЙЛОВ, Атырау

Уроженцы Кызылординской области познакомились и стали дружить после окончания школы. Улболсын тогда работала в сельской школе педагогом, а Кенес – путейцем на железной дороге. А в 1966 году, скрепив союз узами брака, отправились в Атыраускую область в Кульсаринское отделение железных дорог. Кенесу тогда было 27 лет, его спутнице – 20. Улбослын, переехав на новое место, решила сменить и профессию. И куда бы ни направляли супруга, следовала за ним.

Кенес Аймурзаев полностью отдался делу, за добросовестное отношение к обязанностям его не раз отмечали в коллективе. Среди наград – юбилейные медали, а также орден «Трудовая слава».

К слову, идею об учреждении этой награды впервые озвучил Глава государства в 2014 году во время общенационального телемоста «Новая индустриализация Казахстана: результаты 2014 года и первой пятилетки». Обладатель трех степеней ордена «Трудовая слава» равен герою труда. А вручается награда только рабочим и крестьянам, а также династиям рабочих.

– В те годы железнодорожная отрасль становилась на ноги, многие станции только строились, поэтому Кенеса как грамотного специалиста перебрасывали с участка на участок. Два-три года и снова переезд: Кульсаринское отделение, Аккистауское, Ганюшкинское, Атырауское – непросто было заново собирать очаг, обустраивать быт, – вспоминает Улболсын-апа, которой скоро исполнится 70 лет.

Но трудности еще больше сплотили семью. Как у любой женщины, все домашние дела были на ней, а когда в доме появились дети, то и забот стало больше.

– Уважение и поддержка помогли нам все преодолеть. Сегодня мы гордимся тем, что дети получили хорошее образование, занимаются достойным трудом, приносят пользу стране и людям, – говорит Улболсын-апа.

Аймурзаевы вырастили восьмерых детей – четырех сыновей и четырех дочерей. Все стали достойными гражданами страны, получив образование и работу. Пятеро из них продолжили дело родителей и трудятся на железной дороге.

Глава семьи – Кенес Аймурзаев и сегодня остается примером надежности и стабильности, упорства и последовательности в достижении поставленных целей. Его супруга Улболсын как многодетная мать удостоена подвески «Алтын алқа».

Как рассказывает одна из дочерей – Ирина, в доме всегда царила атмосфера взаимного уважения и любви. Несмотря на большую занятость, родители уделяли достаточно внимания каждому из детей, поддерживали в трудную минуту, давали мудрые советы, искренне радовались успехам.

– Мы видели, что работа у папы была чрезвычайно ответственная, от него зависела безопасность и бесперебойность железнодорожных перевозок. Нас воспитывали очень строго, требования были высокие – хорошая учеба, взаимовыручка, помощь друг другу и старшим. За это мы благодарны родителям, – говорит Ирина Аймурзаева.

Бабушка Улболсын искренне радуется победе в конкурсе «Мерейлі отбасы». Нужно отметить, что и без этого семью Аймурзаевых знают и уважают. Услышав из новостей о победе в конкурсе Кенеса и Улболсын, друзья и знакомые спешат поздравить и высказать слова поддержки. За дружным дастарханом собираются коллеги-железнодорожники, делятся воспоминаниями, радуются достижениям детей и внуков.

Истории счастливых семей практически схожи, в их основе – общечеловеческие ценности. И если родители вовремя прививают детям принципы взаимоуважения, милосердия, мужества, терпеливого отношения к трудностям, то нить не прерывается – семья остается надежной ячейкой общества.



