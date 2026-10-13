Армянский эксперт на конференции ОБСЕ прокомментировал реформы Казахстана

Основатель Армянского института устойчивости и государственного управления Геворг Меликян на конференции ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве поделился впечатлениями от поездки в Казахстан, где он наблюдал за парламентскими выборами, сообщает Kazpravda.kz

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Эксперт отметил высокую явку избирателей, которая, по приведенным им данным, превысила 73%. По его мнению, участие граждан в голосовании свидетельствует об их доверии к проводимым реформам.

Меликян подчеркнул, что политические и институциональные преобразования требуют последовательности и терпения. Он призвал оценивать Казахстан с учетом достигнутого прогресса.