​Искренние поздравления

«Жетысусцы вместе со всеми казахстанцами с большим волнением наблюдали за вашим выступлением. Вы оправдали наши надежды, доказав всему миру, что казахстанские тяжелоатлеты входят в число лучших спортсменов планеты, пополнив копилку спортивных достижений своим высоким результатом. Ваша победа – это важный итог многодневных и изнуряющих тренировок, сильного и крепкого характера, упорной и ответственной работы тренеров, крепкой воли и решительности, поддержки и энергетики болельщиков.

Несомненно, что эта победа открыла череду ваших новых успехов и достижений», – подчеркнул А. Баталов в своей телеграмме.