Среди первых российских зрителей новой киноленты известные политики, общественные деятели, представители культуры и искусства, корифеи российского кино, преподаватели вузов и студенты, в том числе из Казахстана, сообщила пресс-служба Министерства культуры и спорта РК.
Перед премьерой фильма прошла пресс-конференция с участием съемочной группы, на которой также присутствовали министр культуры и спорта Республики Казахстан Арыстанбек Мухамедиулы, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков, режиссер фильма Сергей Снежкин, продюсер Вячеслав Тельнов, актеры Берик Айтжанов, Игорь Угольников и другие.
Режиссер Сергей Снежкин рассказал российским зрителям о своей работе над пятой частью киноэпопеи о Первом Президенте Казахстана.
– Эта работа – не что иное, как признание в любви Казахстану, его народу и его Президенту. Нурсултан Абишевич – очень искренний и честный человек, – добавил режиссер. Он подчеркнул, что также выйдет расширенная телевизионная версия фильма «Так сложились звезды», которая будет состоять из четырех серий.
Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы рассказал о планах съемок шестой картины киноэпопеи «Путь Лидера», которая будет посвящена строительству новой столицы Казахстана в 1996 году – города Астана.
Фильм «Так сложились звезды» – это уже пятая часть киноэпопеи «Путь Лидера», посвященной жизни Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Ей предшествуют «Небо моего детства», «Огненная река», «Железная гора» и «Разрывая замкнутый круг» режиссера Рустема Абдрашова о детстве, юношестве и молодости будущего лидера.
Российских зрителей фильм о Первом Президенте Казахстана искренне заинтересовал. В частности, многие видные деятели соседнего государства поделились своим мнением как о самом фильме, так и о вкладе Главы государства в развитие современного мира.Максим Шингаркин, депутат Госдумы России:
– Фильм о Нурсултане Назарбаеве, который на фундаменте древнего казахского государства создал новое государство, легко шагнувшее в XXI век, – это само по себе большое достижение. Но если режиссер говорит об этом как о культурном коде, мы должны говорить как о вкладе непосредственно Назарбаева в вопросы цивилизации. Главнейший вклад Назарбаева – это вклад в прекращение ядерных испытаний. По сути дела, это его личный вклад как Человека, Политика уже с большой буквы в безопасность цивилизации в целом.
Перестройка, декабрьские события 1986-го, путч в 1991-м, обретение независимости. Крайне непростое решение об отказе от ядерного арсенала и первые контракты с западными компаниями, забастовки 90-х – драматические периоды истории Казахстана показаны сквозь призму судьбы его Лидера – человека, от выбора которого зависит не только судьба страны, но иногда и целого мира. Владимир Хотиненко, режиссер, народный артист РФ:
– Нурсултан Назарбаев – выдающаяся личность, и его жизненный путь, несомненно, достойная тема для фильма. Удалось ли отразить этот путь в картине? На мой взгляд – да. Владимир Малышев, ректор ВГИК:
– Как просто человек, как гражданин очень уважаю Нурсултана Абишевича и считаю, что действительно это очень мудрый руководитель, который прошел большую школу жизни, и он сейчас все делает для страны, чтобы народ жил хорошо. Геннадий Михайлов, российский блогер и кинокритик
в своей статье на популярной интернет-платформе «Livejournal.com» отметил, что художественный фильм сделан качественно, интересно и смотрится на одном дыхании.
«Честно, когда я увидел, что фильм будет идти больше 3 часов, думал, что не выдержу такого марафона. Но с первых минут действие на экране увлекло меня. Невероятно, от фильма не устаешь. Снежкин рассказывает яркими мазками историю развала СССР, историю непростого становления новой республики. Многие сцены из жизни СССР для меня стали открытием. Например, история с XVI съездом КП Казахстана (февраль 1986 года), когда советская власть с хрустом отгрызала любые головы, которые смели иметь свое мнение. А Назарбаев тогда выступил с резкой критикой в адрес ЦК КП Казахстана», – пишет на просторах «Живого журнала» известный блогер. Гульнара Сарсенова, известный казахстанский кинопродюсер,
обладательница премии «Лучший кинемато-графист Азии», чьи фильмы завоевывали призы крупнейших международных кинофестивалей и номинированы на «Оскар», также поделилась мнением о фильме:
– Американцы называют этот жанр кратко и емко – байопик (biographicalpicture). Общепризнанно, что в этом сложном кинематографическом жанре создать по-настоящему талантливые произведения довольно сложно. Непросто художественно выдержать образ интересного всем главного героя, сложная биография которого не всегда гладкая, но достойна подражания и восхищения. Знаю точно, чтобы патриотическое кино получилось действительно убедительным, вся без исключения съемочная группа должна абсолютно искренне считать, что снимает фильм о настоящем герое, – отметила Г. Сарсенова, – Этот фильм непременно должны посмотреть все, кому не безразлична история нашей страны, которую мы очень любим.