Искренний и честный фильм

Среди первых российских зрителей новой киноленты известные политики, общественные деятели, представители культуры и искусства, корифеи российского кино, преподаватели вузов и студенты, в том числе из Казахстана, сообщила пресс-служба Министерства культуры и спорта РК.



Перед премьерой фильма прошла пресс-конференция с участием съемочной группы, на которой также присутствовали министр культуры и спорта Республики Казахстан Арыстанбек Мухамедиулы, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков, режиссер фильма Сергей Снежкин, продюсер Вячеслав Тельнов, актеры Берик Айтжанов, Игорь Угольников и другие.



Режиссер Сергей Снежкин рассказал российским зрителям о своей работе над пятой частью киноэпопеи о Первом Президенте Казахстана.



– Эта работа – не что иное, как признание в любви Казахстану, его народу и его Президенту. Нурсултан Абишевич – очень искренний и честный человек, – добавил режиссер. Он подчеркнул, что также выйдет расширенная телевизионная версия фильма «Так сложились звезды», которая будет состоять из четырех серий.



Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы рассказал о планах съемок шестой картины киноэпопеи «Путь Лидера», которая будет посвящена строительству новой столицы Казахстана в 1996 году – города Астана.



Фильм «Так сложились звезды» – это уже пятая часть киноэпопеи «Путь Лидера», посвященной жизни Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Ей предшествуют «Небо моего детства», «Огненная река», «Железная гора» и «Разрывая замкнутый круг» режиссера Рустема Абдрашова о детстве, юношестве и молодости будущего лидера.



Российских зрителей фильм о Первом Президенте Казах­стана искренне заинтересовал. В частности, многие видные деятели соседнего государства поделились своим мнением как о самом фильме, так и о вкладе Главы государства в развитие современного мира.



Максим Шингаркин, депутат Госдумы России:



– Фильм о Нурсултане ­Назарбаеве, который на фундаменте древнего казахского государства создал новое государство, легко шагнувшее в XXI век, – это само по себе большое достижение. Но если режиссер говорит об этом как о культурном коде, мы должны говорить как о вкладе непосредственно Назарбаева в вопросы цивилизации. Главнейший вклад Назарбаева – это вклад в прекращение ядерных испытаний. По сути дела, это его личный вклад как Человека, Политика уже с большой буквы в безопасность цивилизации в целом.



Перестройка, декабрьские события 1986-го, путч в ­1991-м, обретение независимости. Крайне непростое решение об отказе от ядерного арсенала и первые контракты с западными компаниями, забастовки 90-х – драматические периоды истории Казахстана показаны сквозь призму судьбы его Лидера – человека, от выбора которого зависит не только судьба страны, но иногда и целого мира.



Владимир Хотиненко, режиссер, народный артист РФ:



– Нурсултан Назарбаев – выдающаяся личность, и его жизненный путь, несомненно, достойная тема для фильма. Удалось ли отразить этот путь в картине? На мой взгляд – да.



Владимир Малышев, ректор ВГИК:



– Как просто человек, как гражданин очень уважаю ­Нурсултана Абишевича и считаю, что действительно это очень мудрый руководитель, который прошел большую школу жизни, и он сейчас все делает для страны, чтобы народ жил хорошо.



Геннадий Михайлов, российский блогер и кинокритик в своей статье на популярной интернет-платформе «Livejournal.com» отметил, что художественный фильм сделан качественно, интересно и смотрится на одном дыхании.



«Честно, когда я увидел, что фильм будет идти больше 3 часов, думал, что не выдержу такого марафона. Но с первых минут действие на экране увлекло меня. Невероятно, от фильма не устаешь. Снежкин рассказывает яркими мазками историю развала СССР, историю непростого становления новой респуб­лики. Многие сцены из жизни СССР для меня стали открытием. Например, история с XVI съездом КП Казахстана (февраль 1986 года), когда советская власть с хрустом отгрызала любые головы, которые смели иметь свое мнение. А Назарбаев тогда выступил с резкой критикой в адрес ЦК КП Казахстана», – пишет на просторах «Живого журнала» известный блогер.



Гульнара Сарсенова, известный казахстанский кинопродюсер, обладательница премии «Лучший кинемато-графист Азии», чьи фильмы завоевывали призы крупнейших международных кинофестивалей и номинированы на «Оскар», также поделилась мнением о фильме:



– Американцы называют этот жанр кратко и емко – байопик (biographicalpicture). Общепризнанно, что в этом сложном кинематографическом жанре создать по-настоящему талантливые произведения довольно сложно. Непросто художественно выдержать образ интересного всем главного героя, сложная биография которого не всегда гладкая, но достойна подражания и восхищения. Знаю точно, чтобы патриотическое кино получилось действительно убедительным, вся без исключения съемочная группа должна абсолютно искренне считать, что снимает фильм о настоящем герое, – отметила Г. Сарсенова, – Этот фильм непременно должны посмотреть все, кому не безразлична история нашей страны, которую мы очень любим.



