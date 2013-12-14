Искренняя биография

В кинотеатре «Локомотив» я смотрел фильм вместе со своими сверстниками – однокурсниками филиала Казахского государственного юридического университета – и все они одного мнения – побольше бы таких фильмов, которые имеют большую патриотическую и воспитательную основу. Мы наглядно увидели с экрана, каким должен быть человек труда, лидер, который кует свою судьбу собственными крепкими мозолистыми руками. Я видел до этого первый фильм о Президенте страны, где на реальных фактах объективно показано его детство. Новые постановки – это продолжение его интересной, насыщенной биографии. Они также искренни, реалистичны и оставляют самые теплые впечатления в душе каждого зрителя.

Арслан КАРХАНОВ, лидер молодежного общественного объединения «Кенес», Актобе