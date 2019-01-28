​Искренняя помощь

Для «Казцинка» последний зимний месяц – особый, в феврале компания отмечает день рождения. В нынешнем году накануне праздничной даты стартовал конкурс «Дари с «Казцинком»-2019». Компания предлагала за добрые пожелания и поздравления родным в соцсетях ценные подарки. Примечательно, что среди конкурсантов оказались и те, кто в случае победы собирался продать главный приз – iPhone XR, чтобы на вырученные деньги помочь нуждаю­щемуся человеку.

– «Казцинк» не мог пройти мимо таких искренних переживаний, – пояснили в пресс-службе компании. – Руководство решило помочь нуждающимся еще и помимо конкурса. Так началась акция «Месяц чудес», в рамках которой горняки и металлурги попытались сделать чуть комфортней повседневную жизнь людей с особыми потребностями.

А началась цепочка добрых дел с помощи жительнице Усть-Каменогорска Анне Мазаевой. В 16 лет девушка попала в автокатастрофу, после которой оказалась прикована к инвалидному креслу. Несмотря на это она старается жить полной жизнью. У нее плохо двигаются пальцы, но девушка упорно занимается настольным теннисом, неоднократно становилась призером республиканской параспартакиады.

Дистанционно получила образование, окончила курсы по полиграфическому дизайну. Сейчас Аня входит в состав рабочей группы экспертов по вопросам людей с ограниченными возможностями. И активно помогает исполнительной власти сделать город по-нас­тоящему безбарьерной средой.

В жизни Ани множество трудностей, с которыми она сталкивается каждый день. Одна из них – выход из дома. Семья живет на первом этаже в многоэтажке, но даже один лестничный пролет становится испытанием.

– Спускает и поднимает меня мама, – рассказала Анна. – Ей приходится делать это часто. Маме тяжело, но я знаю, как сильно она меня любит, и потому терпит любые сложности. А мне так хочется хоть немного упростить ее жизнь!

Мечта Мазаевых – электрический подъемник, с помощью которого Аня могла бы беспрепятственно спускаться с лестницы. Удивительно, но в конкурсе «Дари с «Казцинком» участвовала именно Анна – девушка хотела выиграть дорогой телефон и… продать его, чтобы приобрести подъемник, упростить жизнь маме! Такая мечта не оставила казцинковцев равнодушными.

– С особым вниманием мы отнеслись к этой истории, ведь взаимовыручка и помощь в сложной ситуации для нас – не пустые слова, – подчеркнул исполнительный директор «Казцинка» по административным вопросам Андрей Лазарев. – С большим удовольствием хотим помочь Мазаевым, чтобы вера в добро всегда сопровождала эту замечательную семью.

Сейчас в компании принято решение о выделении средств на электрический подъемник для Анны. Мечта девушки обязательно сбудется.

– Спасибо большое «Казцинку» за помощь, – говорит Анна. – Словами не передать мою благодарность!

– Теперь мы знаем, что чудеса случаются! – добавляет ее мама Елена.