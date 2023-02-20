Искусанный собакой ребенок в Атырау перенес 2 операции, нужна новая

О состоянии 8-летнего мальчика, которого искусала собака в городе Атырау, рассказали врачи, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ» .

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«Состояние 8-летнего мальчика, поступившего в детскую областную больницу в крайне тяжелом состоянии после нападения собаки, удовлетворительное. Из реанимационного отделения он переведен в общую палату. Лечение продолжается. В процессе лечения станет понятно, в каких операциях он еще нуждается. Но ему точно понадобится дерматопластика», – сообщила заместитель директора детской областной больницы Орындык Сиплова.

Дерматопластика – хирургическая операция, заключающаяся в воссоздании участка кожного покрова человека.

Напомним, 15 февраля в Атырау собака напала на двоих детей. Состояние одного врачи оценили как средней степени тяжести. Второй мальчик в крайне тяжелом состоянии поступил в отделение интенсивной терапии. Как отмечает издание AtyrauPress, ему были проведены сразу 2 операции.