Искусственный интеллект должен сделать статистику быстрее, точнее и ближе к людям

В этом году государственной статистике Казахстана исполняется 106 лет.

фото автора

За это время она прошла большой путь и сегодня переживает одно из самых масштабных преобразований – переход от традиционной отчетности к цифровым данным, автоматизации и искусственному интеллекту.

Ещё недавно статистики вручную собирали цены в магазинах. На сегодня Бюро национальной статистики обрабатывает 8,3 млрд записей фискальных транзакций, 2 млн ценовых котировок из 14,8 тыс. торговых объектов, которые оперативно обрабатываются искусственным интеллектом.

В День работников статистики мы поговорили с руководителем Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК Максатом Турлубаевым о том, как искусственный интеллект меняет статистику Казахстана, влияют ли технологии на сокращение отчетности бизнеса, можно ли доверять обработку данных машинам.

– Максат Кайратович, 2026 год объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Что это означает для статистики?

– Для нас это не просто тематичес­кий год, а продолжение масштабной цифровой трансформации государственной статистики. По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева­ бюро последовательно внедряет современные цифровые технологии и искусственный интеллект, совершенствует использование государственных данных и снижает административную нагрузку на бизнес. Эти задачи реализуются в рамках Дорожной карты развития государственной статистики и национальной экосистемы данных на 2023–2025 годы.

Мы привыкли ассоциировать статистику с сухими таблицами цифр и отчетами. Однако за каждой цифрой стоят живые люди: реальные доходы семей, динамика цен, создание рабочих мест и условия жизни. Долгое время основными инструментами сбора данных оставались бумажная отчетность предприятий и опросы населения. Сегодня ситуация изменилась: любая экономическая активность оставляет цифровой след, что открывает возможности для получения максимально точной и оперативной информации в режиме реального времени.

Меняется подход к работе. Вместо того чтобы перегружать граждан и бизнес постоянными повторными запросами, мы пытаемся эффективно использовать уже накопленные массивы данных в информационных системах.

Главным помощником в этой транс­формации становится искусственный интеллект, который берет на себя рутину: быстрее обрабатывает информацию, находит ошибки и анализирует большие данные, делая итоговую статистику удобной для конечного пользователя. Впрочем, хочется подчеркнуть: технологии – не самоцель. Главным критерием успеха реформы остается реальная польза для общества.

– А какие конкретные результаты цифровизации уже можно увидеть?

– Я бы выделил следующее. На сегодня 97 процентов первичных статистичес­ких данных поступают в электронном виде. В 2015 году этот показатель составлял всего 32,6 процента. За десять лет мы практически полностью перешли от бумаги к цифровой отчетности. Мы существенно расширили источники информации. Бюро использует данные из 36 государственных источников и четырех альтернативных. Самый важный результат – нам удалось сократить отчетную нагрузку на респондентов почти на треть. Почему я считаю это главным достижением? Потому что цифровизация должна измеряться не количеством созданных информационных систем, а тем, насколько проще стало людям и бизнесу взаимодействовать с государством.

При этом важно понимать: если мы просто заменили бумажный отчет электронной формой, это еще не цифровая трансформация. Настоящие изменения начинаются тогда, когда мы пересматриваем сами процессы, убираем лишние операции и перестаем повторно запрашивать информацию, которая уже имеется в государственных системах. Именно по этому пути мы сейчас идем.

– Можете привести пример, как новые технологии меняют привычную статистику?

– Самый понятный и наглядный пример – измерение инфляции. Раньше наши специалисты обходили магазины и вручную фиксировали цены. Сегодня мы используем данные фискальных чеков. В нашей базе уже накоплено 8,3 миллиарда записей по 290 товарным группам. Система обрабатывает около двух миллионов цен из 14,8 тысячи торговых точек. Представьте, насколько это меняет масштаб работы. Вместо ограниченного числа наблюдений мы получаем возможность анализировать реальные покупки в тысячах торговых точек.

Но возникает другая проблема. Один и тот же товар в разных магазинах может называться совершенно по-разному. Например, в данных фискальных чеков картофель имеет примерно до 15 тысяч различных наименований. Обученная нами модель ИИ распознает названия и относит товары к соответствующим категориям.

– Получается, искусственный интеллект уже стал частью повседневной работы бюро?

– Да. Искусственный интеллект уже стал частью повседневной работы бюро. Он помогает автоматизировать процессы, повышать оперативность и снижать нагрузку на статистическую систему. Мы внедряем его на разных этапах работы, решая конкретные практичес­кие задачи.

Так, во время сельскохозяйственной переписи 2025 года работал интеллектуальный помощник Sanaq Myrza, помогавший заполнять анкеты онлайн. Для поиска статистической информации используется AI Stat, а на обращения граждан отвечает чат-бот Единого контакт-центра.

Одним из ключевых решений стал AI Taldau – интеллектуальный аналитический помощник. Достаточно задать вопрос, чтобы система нашла необходимые данные, представила их в виде таблиц или графиков, показала динамику и подготовила анализ. Эти инструменты доступны не только профессиональным аналитикам, но и студентам, предпринимателям и всем, кто интересуется статистикой.

– Предприниматели отмечают значительный объем статистичес­кой отчетности. Предусмотрены ли возможности для ее сокращения или полной отмены?

– Бизнес не должен повторно предоставлять информацию, которая уже имеется у государства. Сегодня формируется большое количество цифро­вых данных: налоговые сведения, электронные счета-фактуры, кассовые операции. Поэтому мы внедряем принцип «однократный ввод – многократное использование»: если информация уже есть в государственных системах, она должна поступать в бюро посредством цифрового обмена.

Полностью отказаться от статистичес­ких обследований пока невозможно, поскольку часть необходимых сведений отсутствует в административных базах. Кроме того, данные государственных информационных систем не всегда соответствуют статистическим требованиям. Поэтому мы работаем над повышением их качества и структурированием. В частности, создан сервис

«Национальная справочная информация», который обеспечивает использование единых справочников и классификаторов в государственных системах.

Таким образом, мы формируем единый язык данных для государства, что является необходимым условием эффективного обмена информацией и дальнейшего сокращения отчетной нагрузки на бизнес.

– Доверие к статистике важнее скорости внедрения любой технологии. Не приведет ли искусственный интеллект к тому, что статистиков постепенно заменят машины?

– Я бы говорил не о замене людей, а об изменении характера их работы. В системе государственной статистики Казахстана работают более двух тысяч специалистов, которые остаются ее главным ресурсом. Искусственный интеллект может автоматизировать отдельные процессы, но не заменит профессионализм и аналитическое мышление человека.

По мере развития технологий нам нужны специалисты, которые умеют работать с большими данными, анализировать сложные процессы и критически оценивать результаты. Поэтому мы уделяем большое внимание обу­чению сотрудников, сотрудничеству с университетами и развитию новых компетенций. В октябре мы провели пятый, юбилейный конкурс STAT.DATATHON 2026.

Впервые он прошел в международном формате и объединил 108 команд из семи стран. Это свидетельствует о формировании новой профессиональной культуры, где молодые специалисты могут применять передовые технологии, создавать цифровые продукты и решать задачи государственного масштаба.

– Казахстанская статистика проходит международную оценку. Как зарубежные эксперты оценивают происходящие изменения?

– Для нас международная оценка – это прежде всего возможность объективно увидеть свои сильные стороны и определить направления дальнейшего развития.

Мы активно сотрудничаем со статисти­ческими ведомствами Велико­британии, Китая, Кореи, Сербии, Азербайджана и других стран, а также с международными организациями. Сегодня мы не только изучаем зарубежный опыт, но и сами можем делиться практическими решениями. Вместе с тем международное признание – это не повод останавливаться. Наоборот, оно повышает нашу ответственность за качество и независимость официальной статистики.

В 2023–2025 годах Организация экономического сотрудничества и развития­ (ОЭСР) провела комплексную оценку национальной статистической системы Казахстана. В итоговом отчете, опубликованном в сентябре 2026 года, эксперты отметили ее высокое соответствие меж­дународным принципам и стандартам. Высокая оценка ОЭСР подтверж­дает результативность проводимой работы по цифровой трансформации статистики и верности базовым принципам ООН. Важным этапом для соответствия Бюро национальной статистики международным стандартам стало присоединение Казахстана в 2025 году к Рекомендации Совета ОЭСР по надлежащей статистической практике.

– Вы часто говорите о национальной экосистеме данных. Что это означает на практике?

– Сегодня данные становятся таким же важным ресурсом для экономики, как инфраструктура, капитал или технологии. По поручению Главы государства мы проводим системную работу по формированию национальной экосисте­мы данных. Наша задача – перейти от простого накопления информации к эффективному управлению данными и их полноценному использованию в интересах государства, бизнеса и общества.

Развитие экономики данных – это принципиально новое направление. Данные должны не просто храниться в государственных системах, а становиться основой для создания цифровых продуктов, аналитических сервисов, новых услуг и возможностей для бизнеса. Важную институциональную основу для этой работы заложил принятый Цифровой кодекс, который предусматривает развитие механизмов управления данными и их использования. По сути, мы формируем инфраструктуру, которая позволит превратить накопленные государством данные в полноценный стратегический ресурс и новый источник экономического роста.

– Каким вы видите Бюро национальной статистики через пять лет?

– Пользуясь случаем, в преддверии профессионального праздника хочу поблагодарить всех работников и ветеранов государственной статистики. За каждой опубликованной цифрой стоит огромный труд специалистов, их знания, ответственность и преданность профессии.

За 106 лет менялись методы, инструменты и технологии. Но наша главная задача оставалась неизменной – давать стране достоверную и объективную информацию, чем мы успешно занимаемся. Для меня цифровизация и искусственный интеллект – это не цель, а инструмент. Инструмент, который помогает сделать статистику качественнее, государственные решения – эффективнее, а жизнь людей – лучше. Именно в этом я вижу главный смысл преобразований, которые мы сегодня проводим.

Беседовала Аида Ахметова