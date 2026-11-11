Искусственный интеллект меняет отечественный рынок труда

фото прессслужбы МТСЗН

Внедрение цифровых технологий открывает возможности для повышения производительности труда, но в то же время вызывает вопросы, связанные с ненужностью отдельных специальностей и необходимостью переподготовки высвобож­дающихся работников.

О том, какие профессии окажутся наиболее востребованными, грозит ли стране из-за развития ИИ сокращение рабочих мест и как государство готовится к этим изменениям, – в интервью директора департамента анализа миграционных процессов и прогнозирования трудовых ресурсов АО «Центр развития трудовых ресурсов» при Министерстве труда и социальной защиты населения Дмитрия ШУМЕКОВА.

– Дмитрий Николаевич, искусственный интеллект все шире используется экономикой, автоматизируя производственные задачи, раньше исполняемые людьми. Это неизбежно меняет требования к работникам и структуру занятости. Какие профессии и отрасли экономики Казахстана сегодня наиболее подвержены влиянию ИИ? В каких сферах уже наблюдается сокращение потребности в отдельных специалистах вследствие внедрения цифровых технологий?

– Искусственный интеллект меняет содержание труда практически во всех отраслях. В первую очередь изменения затрагивают профессии, в которых значительную часть рабочего времени занимают повторяющиеся операции: обработка информации, подготовка типовых документов, первичный анализ данных, стандартные расчеты и ответы на обращения клиентов.

Наиболее заметно это влия­ние в финансовой сфере, информационных­ технологиях, торговле, клиентском обслуживании и административной деятельности. Например, интеллектуальные системы могут обрабатывать типовые обращения в контакт-цент­рах, проверять документы, помогать в формировании отчетности или выполнять отдельные задачи программирования.

В промышленности и логистике ИИ используют для контроля качества, прогнозирования неисправнос­тей оборудования и оптимизации производственных процессов.

При этом принципиально важно различать автоматизацию отдельных функций и сокращение целой профессии. Если часть задач бухгалтера, юриста, инженера или аналитика выполняется быстрее с помощью ИИ, это не означает, что потребность в самом специалисте исчезнет. Чаще меняется структура его работы: меньше времени уходит на рутинные операции, больше – на анализ, принятие решений и взаимодействие с людьми.

В отдельных компаниях автоматизация действительно способна уменьшать потребность в операторах первой линии поддержки, специалистах по вводу данных и работниках, занятых типовым документооборотом. Однако в Казахстане пока нет общедоступной статистики, позволяющей достоверно установить, сколько рабочих мест было сокращено именно вследствие внедрения ИИ. Поэтому говорить о массовом вытеснении работников было бы преждевременно.

– Какие новые профессии и специальности формируются в Казахстане благодаря развитию искусственного интеллекта?

– Логично, что параллельно с автоматизацией монотонных производственных операций формируется спрос на новые компетенции и специальности. Речь идет о тех же инженерах машинного обучения, разработчиках интеллектуальных систем, аналитиках и инженерах баз данных, специалистах по компьютерному зрению, интеграции генеративного ИИ, безопасности и качеству ИИ-решений. При этом новые возможности появляются не только в IТ-секторе. Промышленности необходимы специалисты по интеллектуальной диагностике оборудования и цифровому моделированию, сельскому хозяйству – по анализу данных и мониторингу производственных процессов, здравоохранению – по использованию цифровых инструментов для обработки медицинской информации.

Важная тенденция заключается в том, что работодателям все чаще требуются не просто специалисты по искусственному интеллекту, но профессионалы, которые хорошо знают конкретную отрасль и умеют применять новые технологии в своей повседнев­ной работе. Именно сочетание высокой отраслевой квалификации и цифровых навыков будет иметь все более возрастающую ценность на рынке труда.

В Казахстане ориентиром для понимания таких изменений служит­ Атлас новых профессий и компетенций­. В рамках исследований по девяти отраслям были определены 239 новых, 95 транс­формирующихся и 129 потенциально исчезающих профессий. Важно, что эти оценки охватывают широкий комплекс технологических изменений, а не только ИИ. Кроме того, речь идет о прогнозных профессиональных траекториях, а не о числе открытых вакансий.

– Как внедрение искусственного интеллекта влияет на производительность труда и уровень заработной платы в Казахстане? Есть ли конкретные примеры предприятий, где применение ИИ уже принесло измеримый экономичес­кий эффект?

– Главный экономический эффект ИИ связан с повышением производительности: он позволяет быстрее выполнять стандартные задачи, уменьшать количество ошибок, эффективнее использовать оборудование и сокращать издержки. Однако говорить о едином показателе прироста производительности или заработной платы за счет ИИ для всей экономики Казахстана пока нельзя – такой репрезентативной оценки в открытой статистике нет.

Вместе с тем конкретные резуль­таты уже имеются. Так, Группа­ компаний ERG сообщала об общем экономическом эффекте цифровизации за 2025 год в размере 55,7 млрд тенге. Среди отдельных решений назывался проект интеллектуального управления вагонным парком ERG Rail с эффектом более 245 млн тенге.

Здесь важно подчеркнуть, что общий эффект цифровизации нельзя полностью приписывать искусственному интеллекту. Еще один пример – применение ИИ при проверке комплектности проектной документации в системе государственной экспертизы. По опубликованным данным, срок соответствующей проверки удалось сократить с пяти до двух рабочих дней, а автоматизированная проверка занимала в среднем около шести минут. Это наглядно показывает, как технология снижает трудоемкость конкретных административных процедур.

Что касается заработной платы, спрос на работников, владеющих современными цифровыми инструментами, может способствовать росту их доходов. Но эта зависимость не является автоматической – она определяется квалификацией, результатами работы, ситуацией на рынке труда и тем, как предприя­тие распределяет полученный экономический эффект. Поэтому было бы некорректно утверждать, что внедрение ИИ уже привело к определенному процентному росту­ зарплат в Казахстане.

– Какие меры предпринимаются для переподготовки работников, чьи профессии могут оказаться невостребованными из-за автоматизации?

– Основная задача сегодня – не ждать, пока профессия станет невостребованной, а заранее помогать работникам осваивать новые навыки. В Казахстане для этого используются инструменты­ профессионального обучения, переподготовки по заявкам работодателей и онлайн-курсы, в том числе на платформе Skills Enbek. Параллельно осуществляются специализированные инициативы по развитию

IТ-компетенций и навыков работы с искусственным интеллектом.

По опубликованным данным Минтруда и социальной защиты населения, за январь – сентябрь 2026 года обучение на Skills Enbek завершили свыше 114,8 тысячи граждан­, в том числе 43,3 тысячи безработных. Однако этот показатель охватывает широкий спектр направлений подготовки, а не только ИИ.

Отдельное значение имеет обу­чение по запросам работодателей. По данным за 2025 год, из 2,5 тысячи граждан, завершивших подготовку непосредственно на рабочих местах, трудоустроились около 1,8 тысячи человек. Среди 5,7 тысячи завершивших обучение в учебных организациях по заявкам предприятий работу получили примерно 3,4 тысячи казахстанцев. Это результаты общих программ профессионального обучения, а не какой-то специальной, созданной для персонала, потерявшего работу вследствие автоматизации.

Для развития цифровых компетенций также действуют программы Tech Orda и AI-Sana. В частнос­ти, Tech Orda ориентирована на подготовку кадров для IТ-сектора, в том числе по направлениям анализа данных и искусственного интеллекта.

Вместе с тем при оценке таких программ следует разграничивать число обученных, число получивших сертификат и фактически трудоустроенных.

Пока в общедоступной статистике, повторюсь, нет отдельной категории граждан, которые прошли переподготовку именно после высвобождения вследствие внедрения ИИ. Соответственно, нельзя достоверно назвать и долю их последующего трудоустройства. На наш взгляд, в дальнейшем важно развивать такой мониторинг, чтобы отслеживать не только масштабы обучения, но и реальный переход людей на новые рабочие места, устойчивость занятости и изменение их доходов.