​Искусственный интеллект: плюсы и минусы

Основатель и председатель совета директоров компании ABBYY Давид Ян назвал 2017 год поворотным в развитии технологий искусственного интеллекта. По его мнению, проект Google AlphaGo продемонстрировал фантастические возможности обучения искусственного интеллекта – победа в игре, основанной на интуиции, доказывает, что с помощью глубоких нейронных сетей можно смоделировать аналоги трудно постигаемых процессов, которые происходят в мозге человека.

Ученые из Google и его дочерней компании в сфере здравоохранения Verily Life Sciences разработали новый способ оценки риска сердечных заболеваний человека с помощью нейросетей.

Специальная программа анализирует скан задней части глаза пациента и на основе этих данных выдает невероятно точную характеристику состояния здоровья. Например, определяет возраст человека, кровяное давление или даже является ли человек курящим. Но главное, что эти данные можно использовать для прогнозирования инфарктов и других болезней сердца.

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов на конференции «Образ будущего и компетенции выпускника-2030» рассказал о том, как изменится Единый государственный экзамен к 2030 году.

К 2030 году компьютеры и сети будут использоваться все более широко и активно, в том числе в сфере образования. Предполагается, что к этому времени на смену преподавателям в качестве экзаменатора придет искусственный интеллект. При этом задания для каждого выпускника будут формироваться индивидуально и не заранее, а прямо в экзаменационной аудитории.

Как отмечают эксперты из Окс­фордского, Кембриджского и Йельского университетов, хакеры могут использовать искусственный интеллект для вызова автокатастроф, а также превращения коммерческих дронов в оружие.

Подобные варианты развития событий, как отмечают эксперты, чреваты угрозой международной безопасности, так как могут привести к очень эффективным точечным нападениям.

Минсвязи РТ и минздрав Татарстана приняли решение о реализации пилотного проекта технологии интеллектуального распознавания рака легких на рентгеновских снимках.

Система создана на базе технологии искусственного интеллекта, она анализирует и распознает снимки компьютерной томографии. По данным ведомства, это повысит качество диагностики и позволит оперативно определять онкологические заболевания на ранней стадии. Сообщается, что при этом трат на дополнительные исследования на аппаратах компьютерной томографии не понадобится.

IBM и Unity объявили о парт­нерстве и запуске IBM Watson Unity SDK, инструмента для внедре­ния искусственного интеллекта в игры.

IBM Watson – когнитивная сис­тема, способная понимать речь, делать выводы и обучаться. Теперь с помощью Watson разработчики могут добавлять элементы искусственного интеллекта в игры на движке Unity.

В качестве примера разработчики представили игру, которая распознает голосовые команды. Пользователь произносит определенную фразу, программа обрабатывает ее и понимает, что игроку нужна помощь.

Компания RoadBotics разработала облачную ИИ-платформу, которая работает с камерами смартфонов и непрерывно фиксирует качество дорог, когда водители путешествуют по США.

Технология глубокого обучения создана для определения на дорогах различных отклонений от норм, которые выявляют опытные специально обученные контролеры. Затем эти данные используются для создания динамической карты, чтобы долж­ностные лица могли понять сос­тояние своих магистралей, улиц, велосипедных дорожек и мостов практически в режиме реального времени.

Будущие войны будут вестись с применением систем искусственного интеллекта, которые можно использовать в качестве смертоносного оружия, заявили нынешние и бывшие европейские лидеры в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Одновременно они признали, что страны, входящие в состав НАТО, не готовы к такому развитию событий.