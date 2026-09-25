Искусственный интеллект – помощник педагога

Искусственный интеллект уже стал частью современной педагогической практики. Это наглядно показал конкурс, организованный областным управлением культуры, развития языков и архивного дела. По традиции мероприятие проводится с целью расширения сферы применения государственного языка среди представителей различных этносов, свободно владеющих казахским языком. Участники нынешнего конкурса должны были продемонстрировать также навыки работы с ИИ. Заявки на него подали 19 представителей сферы образования. В числе призеров – методист Центра обслуживания студентов Западно-Казахстанского университета им. М. Утемисова Виктория Михайловна Бакаушина.

Виктория родилась в селе Аксуат Теректинского района. Село небольшое, дружное, интернациональное, как и ее семья. Родители – Михаил Афанасьевич и Нуржамал Жуматаевна – работали вахтовым методом, и воспитание девочки практически легло на плечи дедушки и бабушки со стороны мамы. Это позволило ей не только выучить ана тілі, но и в полной мере узнать казахские традиции и культуру.

Интерес к родному языку у Вики заметила учитель казахского языка Сания Ахмедкаримовна и постаралась развивать эти гуманитарные наклонности. Вместе они готовились к олимпиадам, писали проекты. Для школьницы участие в них стало возможностью глубже погрузиться в исследуемую тему, а также узнать что-то новое из работ других конкурсантов. Так, вместе с учителем разбирали, насколько близко к казахскому менталитету смог передать своими переводами Ахмет Байтурсынулы мораль басен Ивана Крылова. Со времен школьных олимпиад одним из любимых авторов стал Мухтар Шаханов. Его балладу «Арман» она и сегодня помнит наизусть.

Это увлечение легло в основу при выборе профессии. Вика мечтала стать журналистом, хотела изучать язык.

– Язык – структура динамичная, развивающаяся, – говорит она. – Например, казахский нынешних подростков отличается от того, на котором говорили наши родители. Есть слова, которые со временем выходят из обихода, одно­временно появляются неологизмы. В нынешнем – много гибридных слов, заимствованных. В целом это нормальное явление, но для чистоты языка это не очень хорошо. Все это было очень увлекательно для меня.

По примеру старшего брата Алексея Виктория поступила на филфак местного вуза, выбрав казахскую филологию. В 2023 году в альма-матер предложили ей работать методистом в Центре обслуживания студентов. Работа связана с подготовкой и выдачей документов (справок, приказов), требует хорошего знания двух языков. Получив диплом бакалавра, она продолжила обучение в магистратуре на филфаке по специальности «учитель казахского языка и литературы».

Два года назад Виктория приняла участие в республиканском конкурсе «Мемлекеттік тіл – Тәуелсіздік символы», проходившем в Талдыкоргане среди молодежи. Задания, казалось бы, простые: рассказать о себе на государственном языке, исполнить творческий номер, а также раскрыть на казахском предложенную тему.

– Мне выпала тема цифровизации. Я говорила об активном развитии технологий в стране, применении их в разных сферах. Но только сейчас понимаю, насколько изменилось наше восприятие этой темы за столь короткое время. Если раньше, к примеру, педагоги выступали в роли пользователей цифровых продуктов, то сегодня они сами создают их, внедряя в свою работу, – говорит будущий преподаватель.

Предложение участвовать в очередном конкурсе, где будут оцениваться разработанные с использованием ИИ аудиовизуальные материалы и проекты, направленные на расширение сферы применения государственного языка, она восприняла как вызов. На конкурс Виктория отправила «визитную карточку» в виде мультфильма, где она в роли главного персонажа рассказывает о себе. Чтобы подготовить материал, пришлось самостоятельно осваивать новые программы. Жюри дало высокую оценку этой работе – мультфильм принес создательнице призовое третье место.

– Для меня это стало ценным опытом, – признается девушка. – Такие конкурсы раскрывают, в каком направлении работают твои коллеги, показывают, насколько широко можно использовать искусственный интеллект для реализации своих творческих идей. Это вносит разнообразие в учебный процесс. А материал, поданный в новом формате, безусловно, интересен школьникам и студентам, что в конечном счете отражается на его усвоении.

Недавно Виктория Бакаушина записалась на курсы программирования и ИИ Tomorrow School, открытой этим летом на базе Западно-Казахстанского университета им. М. Утемисова.