Искусственный интеллект в уголовных делах

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

И польза, и вред

За короткое время ИИ стал час­тью повседневной жизни миллио­нов людей. Технология сделала многие знания и инструменты доступнее, позволила быстрее работать с большими объемами данных и стала применяться практически во всех сферах – от образования и бизнеса до медицины и госуслуг.

Однако возможности любой технологии зависят от целей применения. Один и тот же инструмент способен приносить пользу, а может стать частью противоправных действий. Резонанс соз­дали несколько уголовных дел за рубежом. В США прокуратура представила суду переписку бывшего игрока Национальной футбольной лиги Даррона Ли с ChatGPT как часть доказательственной картины по делу об убийстве его девушки. По версии обвинения, незадолго до вызова экстренных служб он спрашивал у чат-бота о характере травм и возможных объяснениях произошедшего. Позднее ему предъявили обвинение в убийстве первой степени.

В другом американском деле речь шла уже не о содержании конкретных запросов, а о доступе к самим данным: суд разрешил прокуратуре получить у OpenAI записи общения предпринимателя Ричарда Кима, обвиняемого в мошенничестве с ценными бумагами. Защита пыталась заблокировать выдачу данных, указывая, что в переписке Кима могли содержаться материалы, связанные с адвокатской тайной и стратегией защиты. Суд разрешил исполнить ордер, однако оставил за обвиняе­мым право позднее оспаривать использование отдельных полученных сведений.

В Южной Корее 27 августа суд первой инстанции приговорил Ким Со Ён к пожизненному заклю­чению по делу о гибели двух мужчин и причинении вреда еще нескольким потерпевшим. Защита настаивала, что подсудимая не намеревалась причинить смерть. Но суд учел в том числе ее неоднократные запросы к ChatGPT о рисках сочетания препаратов и алкоголя и пришел к выводу, что к моменту последую­щих эпизодов она осознавала возможность смертельного исхода.

Для Казахстана вопрос обращения к ИИ в уголовном процессе пока остается относительно новым. На официальный запрос редакции Генеральная прокуратура сообщила, что сформировавшейся практики использования переписки с системами искусственного интеллекта как самостоятельного объекта доказывания в стране нет.

Вместе с тем действующий Уголовно-процессуальный кодекс позволяет исследовать такую переписку как источник цифровой информации либо иной документ, если сведения получены в установленном законом порядке и имеют значение для конкретного уголовного дела. После процессуального закрепления они могут использоваться при доказывании, причем оцениваться должны в совокупности с другими доказательствами.

Цифровой след

Как именно такая информация может работать внутри уголовного процесса, зависит от ряда практических вопросов: от установления авторства и полноты переписки до ее оценки в контексте других доказательств. Об этом мы поговорили с доцентом университета «Туран-Астана», PhD, советником юстиции в отставке Дауреном Утеповым, диссертационное исследование которого посвящено теоретическим и прак­тическим аспектам применения цифровой информации в доказывании по уголовным делам.

– С точки зрения правовой природы больших отличий между перепиской с ИИ и другими цифро­выми данными практичес­ки нет. Если следователь считает, что в цифровой среде находится информация, имеющая доказательственное значение, действую­щий механизм позволяет ее получить, исследовать и закрепить, – начал разговор эксперт.

По его мнению, отдельного процессуального режима именно для чат-ботов сейчас не требуется. Но понятие «компьютерная информация» уже не полностью отражает современную цифровую среду, где данные находятся в смартфонах, облачных сервисах и на серверах.

Особенность генеративного ИИ в другом – поисковый запрос­ формулирует сам человек, тогда как чат-бот ведет диалог – отвечает, уточняет, предлагает варианты и способен развивать тему. Поэтому весь текст такой переписки нельзя автоматически воспринимать как прямое отражение намерений пользователя.

Особенно чувствителен вопрос умысла. Один и тот же запрос способен задать человек, действительно готовящий противоправное действие, и любое другое лицо – исследователь, писатель, корреспондент или студент. Само содержание вопроса еще не объясняет, зачем он был задан.

– Если человек просто интересовался определенной темой, сам по себе такой поиск не содержит в себе приготовления к преступ­лению. Другое значение он приобретает, когда появляется связь с реальными действиями и другими обстоятельствами дела. Тогда цифровой след рассматривается уже в совокупности с остальными доказательствами, – пояснил Даурен Утепов.

Поэтому значение приобретает не отдельный запрос, а его связь со временем, последовательностью действий и другими обстоятельствами дела. Не менее важна полнота переписки. Один вырванный из длинного разговора запрос может изменить смысл всего диалога, особенно если тему развила сама система или пользователь позднее изменил направление разговора.

– Правоохранители не могут выбрать из контекста только отдельное сообщение. Необходимо исследовать относящуюся к делу переписку полностью. Если часть информации не изучена, сторона защиты вправе поставить вопрос об исследовании дополнительных сведений, – отметил эксперт.

Возникает и вопрос авторства переписки: кому принадлежит аккаунт и кто непосредственно вводил запросы. По словам ученого, это может устанавливаться с учетом данных аккаунта и устройства, показаний других лиц и результатов следственных действий.

Удаление переписки также не всегда означает окончательное исчезновение информации. Часть данных в зависимости от правил сервиса и сроков хранения может оставаться у оператора платформы. Наш собеседник привел пример из прежней практики: после удаления пользователем страницы в «ВКонтакте» производство первоначально прекратили, однако после прокурорского реагирования­ сведения запросили у платформы, и расследование продолжилось.

С ИИ-сервисами ситуация сложнее, поскольку данные нередко хранятся не на устройствах подозреваемого, а на серверах зарубежных компаний. Их получение зависит от действующих механизмов международного сотрудничества, от законодательства соответствующей юрисдикции, а также от того факта, сохранилась ли вообще информация у платформы.

Быть готовым к вызовам

Один из таких механизмов призвана развивать Конвенция Организации Объединенных Наций­ против киберпреступнос­ти, которую Казахстан подписал в 2025 году. Документ предусматривает более тесное сотрудничество государств при расследовании преступлений, в том числе обмен электронными доказательствами и получение цифровых данных, находящихся в другой юрисдикции.

Большим шагом стало и присое­динение Казахстана к Будапештской конвенции о киберпреступности. 14 октября наша страна стала ее 84-й стороной. Документ создает международную правовую основу для взаимодействия государств при расследовании киберпреступлений и работе с электронными доказательствами.

Вместе с тем возможность получить данные через международные механизмы не отменяет охрану частной жизни. Переписка с ИИ остается личной информацией и не может изыматься произвольно.

– Это может быть перепиской, относящейся к семейной, коммерческой или иной охраняемой законом тайне. Поэтому получение таких данных должно происходить в установленном законом процессуальном порядке, – подчеркнул Даурен Утепов.

Основной вызов эксперт видит не столько в отсутствии новых норм, сколько в способности правоохранительной системы правильно работать с цифровой средой. Следователь должен понимать, где находится цифровой след и как его сохранить, прокурор – оценивать законность получения информации, судья – понимать природу представленных технических данных. По мнению Даурена Утепова, необходимо законодательно закрепить обязательное участие профильного специалиста при осмотре цифровой среды по делам, где основная доказательственная информация находится именно в ней.

– Когда следователь начинает работать с цифровой средой без необходимых технических знаний, существует риск потерять цифровой след. Поэтому в таких случаях нужен специалист, который имеет знания и навыки получения и закрепления информации, – считает ученый.

Актуальность данной темы получила практическое подтверж­дение. Недавно Генеральная прокуратура заявила о внедрении ИИ в уголовный процесс и сотрудничестве с отечественными IT-компаниями в сфере цифровой криминалистики. В сентябре в Академии правоохранительных органов прошел международный курс по ответственному и этичному использованию ИИ в правоохра­нительной деятельности.

Правовая основа для работы с цифровой информацией в Казах­стане уже существует. Следующий этап – формирование практики, позволяющей точно устанавливать происхождение таких данных, уточнять контекст и соотносить цифровой след с реальными действиями человека. По мере того как общение с ИИ становится привычной частью нашей повседневной жизни, эти навыки будут приобретать все большее значение, в том числе и для уголовного процесса.