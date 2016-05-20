Жители и гости столицы вновь получат возможность увидеть новейшие образцы из области военно-технических достижений. На выставке готовятся такие тематические разделы, как вооружение и военная техника, тыловое имущество и медицина, строительство и инфраструктура, IT-технологии и связь.

Опыт прежних лет подсказывает, что в павильонах можно будет увидеть самую разную военную технику, которая управляется автономно, частично или полностью без учас­тия человека. Там будут роботы, летательные аппараты, бронированные машины, которые ходят в разведку, бомбят противника, ищут мины и обеспечивают связь. И конечно же, мы снова услышим об искусственном интеллекте.

Интересно, что уже 30 лет назад советские военные журналы писали о работах в США над созданием средств искусственного интеллекта в военных целях. Полковники с учеными степенями отслеживали «американские милитаристские круги», которые, добиваясь военного превосходства, стремятся использовать достижения кибернетики, вычислительную технику и сложные системы автоматизации процессов управления. А в лексиконе Пентагона и на страницах американской военной печати стал употребляться термин «искусственный интеллект». В специализированных журналах появились описания шагающих, плавающих, летающих и при этом стреляющих боевых роботов.

Из тех же «толстых» журналов можно было узнать, что термин «искусственный интеллект» в обиход ввел в 1956 году профессор Массачусетского технологического института Дж. Маккарти во время встречи американских специалистов по теории и практике исследования вычислительных процессов. Они и определили приоритеты – раскрыть механизм человеческого мышления и построить электронную машину, которая могла бы имитировать этот загадочный процесс.

Сегодня этим термином оперируют не только «милитаристы». Однако все чаще можно услышать, что людям угрожает нашествие роботов нового поколения. И пока кто-то задается вопросом, когда будет создан первый «ИИ» – сочетание «железа» и программного обеспечения для него, другие считают, что в недрах военных лабораторий искусственный интеллект уже работает. Некоторые вкладывают миллионы долларов в развитие технологий, способных противодействовать искусственному интеллекту.

Алгоритм же событий пока таков – по мнению специалистов, вся сегодняшняя робототехника хороша только в комбинации человек-машина. Надо признать, что «солдаты будущего» еще не готовы с высокой степенью надежности отличать «своих» от «чужих» на той же линии огня, или принять решение, можно ли в конкретном случае применить артиллерию и авиацию?

Но в отдельных странах уже существуют информационно-аналитические системы, призванные оценить эффективность использования бюджетных средств и имущества оборонными ведомствами. Впрочем, для исключения ошибок, результаты, полученные компьютером, все равно будут проверяться людьми. Искусственный интеллект призван минимизировать временные и трудовые затраты, однако машина есть машина, потому полученные ею данные будут оценивать эксперты.