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Искусственный разум: возможности и риски
Досжан Айту

Очередной этап преобразований в стране обуславливает важность создания необходимых условий для инновационной деятельности отечественных научно-исследовательских центров, занятых разработками в области новых технологий, включая искусственный интеллект (ИИ).

Глава государства уже не раз отмечал необходимость адаптации законодательства республики под новые технологические тренды – это, в частности, 5G, «умные города», экономика больших данных, блокчейн, цифровые активы и финансовые инструменты.

По мнению Президента, Казахстан должен стать брендом в качестве открытой юрисдикции для технологического партнерства, строительства и размещения дата-центров, транзита данных и участия в глобальном рынке цифровых услуг.

Несмотря на то что пандемия и внешнеполитическая напряженность все еще остаются факторами глобальной дисгармонии, требующими немалых сил и ресурсов для преодоления сложностей, вопросы цифровой повестки как основы экономики будущего не должны сниматься с повестки. И многие государства продолжают неуклонно наращивать потенциал своих технологических возможностей.

При этом усиливающееся влияние технологических трендов, повсеместное применение средств автоматизации и роботизации приводят к росту конкуренции на глобальном рынке. Мир все глубже погружается в область цифровых систем управления и контроля с использованием искусственного интеллекта – инновационного акцента текущего технологичес­кого мейнстрима.

Как отмечает председатель правления КФ «Фонд поддержки исследований и разработок в сфере искусственного интеллекта» Бауыржан Беков, сегодня в научных лабораториях Казахстана тоже ведутся исследования в области искусственного интеллекта. В ряде вузов страны действуют научно-исследовательские цент­ры, которые активно подключились к данному процессу. При этом есть и достижения, а также примеры успешного использования новых технологий в отечественной практике.

В частности, проект Cerebra разработан в Алматинской лаборатории искусственного интеллекта. Сегодня он входит в число лучших MedTech-проектов мира. Разработка с использованием ИИ позволяет медикам выявлять инсульты у пациентов на ранних стадиях.

Существует еще несколько примеров использования ИИ в системе здравоохранения. Так, в Централизованном медицинском архиве радиологических снимков искусственный интеллект PACS про­­сматривает около 300 рентгеновских снимков в день и выявляет 14 наиболее частых симптомов заболеваний легких с точностью до 84%. Обработка и сохранение результатов происходят автоматически, без участия врача.

Проект MedData.ai является уникальным решением для руководителей, врачей и пациентов. Самообучающийся искусственный интеллект анализирует протоколы лечения, заполненные врачами, и сравнивает их с международными стандартами.

– Несомненно, системы искусственного интеллекта войдут в повседневную жизнь либо при нашем усилии, либо с помощью разработчиков из других стран. И хотя практика взаимодействия человека с искусственным разумом может нести как пользу, так и риски, тем не менее усилия государства, бизнеса и науки, приложенные в этом направлении, стоят того, чтобы Казахстан поборолся за статус страны, обладающей собственным инновационным потенциалом в сфере ИИ, – считает Бауыржан Беков.

Между тем вопрос о том, насколько прорывными станут отечественные разработки в области искусственного интеллекта, явно зависит от правовых и других условий, созданных в стране. По мнению отечественных разработчиков, важно понимать, что применение таких систем на прак­тике должно быть максимально безопасно для общества. Поэтому, прежде чем выпускать какие-либо продукты с использованием ИИ, необходима их апробация в специальной тестовой среде, что позволит исключить в перспективе возможные риски, связанные с уязвимыми моментами и функ­циональными ошибками.

Как отмечает в связи с этим Бауыржан Беков, развитие искусственного интеллекта в Казахстане требует более детальной проработки правовых и финансовых механизмов, стимулирующих инновационную активность в данной области. Немаловажную роль здесь играют и вопросы подготовки кадров для работы с новыми технологиями. Сегодня такие задачи ставят перед собой все страны мира, осознающие важность инновационного развития в построении экономики будущего.

По мнению заведующего Лабораторией интеллектуального анализа больших данных, кандидата технических наук, профессора ФИТ КБТУ Александра Пака, необходимость в регулятивных законах для искусственного интеллекта и его приложений возник­ла далеко не случайно. Например, такие системы сегодня все шире используются в медицине, то есть в сфере, связанной с жизнью и здоровьем людей. При этом ИИ, как оказалось, не всегда корректен в выборе методов лечения.

Например, в 2018 году система ИИ IBM Watson, применявшаяся в диагностике онкологических заболеваний, предлагала отнюдь не корректные и опасные способы лечения этих патологий. Между тем искусственный интеллект также применяется в системе безопасности в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и других объектах массового скопления людей для поиска вероятных преступников и террористов по изображению лица. При этом нередки случаи, когда за террористов принимаются ни в чем не повинные мирные граждане.

– Наиболее яркий пример в этом ряду – системы автоматизированного управления транспортными средствами от UBER, по «вине» которых случались аварии с человеческими жертвами. Словом, современное состояние технологий искусственного интеллекта в мире находится на таком уровне, когда наши искусственные помощники, как и люди, тоже способны ошибаться, причем нередко, – говорит Александр Пак.

По его мнению, в этих условиях наиболее здравым решением является внедрение нормативно-технического регулирования. Но и здесь, как со всеми ограничительными мерами, следует быть осторожными, чтобы не превратить их в источник коррупционных «инструментов» для нечестных на руку проверяющих.

Говоря о непрозрачной логике работы систем искусственного интеллекта, эксперты отмечают, что для уверенности в их функцио­нальной безопасности важно, чтобы человек мог проследить цепочку умозаключений ИИ на стадии проверки системы. Другая серьезная проблема связана с резким падением качества работы цифровых систем в реальных (прак­тических) условиях. Подобные перебои случаются, когда система сталкивается с теми факторами реальной жизни, данные о которых она не закрепила в блоке памяти во время «обучения».

– Для решения обозначенных проблем целесообразно внедрить в Казахстане регулятивную «песочницу», что позволит повысить доверие к системам с использованием искусственного интеллекта за счет контролируемого взаимодействия, а также выявить новые реальные ситуации, которые не были учтены при его «обучении», – считает Бауыржан Беков.

Как считает глава фонда, это даст возможность сформировать стандарты и процедуры, используемые в работе интеллектуальных систем с учетом казахстанских реалий, в том числе выработать рекомендации по юридическим аспектам их использования на территории Казахстана, – отмечает эксперт.

Напомним, «регуляторная песочница» – это особый правовой режим, позволяющий разработчикам в области искусственного интеллекта, нейрохирургии и квантовых технологий использовать в течение определенного времени специальные условия для тестирования новых технологических решений.

Подобные «песочницы» в рамках мер поддержки развития инноваций сегодня успешно внедряются во многих передовых странах мира, в том числе в США, Сингапуре, Австралии, ОАЭ, Швейцарии и других государствах. В январе 2021 года в России вступил в силу закон об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций, предусматривающий создание «регулятивной песочницы» для тестирования новых разработок в данной области.

При этом пилотные проекты по тестированию новых инновационных разработок запущены в сфере здравоохранения, беспилотных транспортных средств, телекоммуникаций и организации дорожного движения.

Таким образом, на сегодня казахстанские разработчики нуж­даются в создании необходимых правовых условий для апробации новых технологических решений в области ИИ, что позволит в дальнейшем обеспечить их предсказуемое и безопасное функционирование, а также оградить от возможных административных барьеров и, как следствие, повысить уровень инвестиционной привлекательности отечественной науки на международной арене.

Все это в целом будет способствовать более динамичному развитию инновационных процессов в Казахстане.

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