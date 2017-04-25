​Искусство без границ

Государственный секретарь Гульшара Абдыкаликова встретилась с генеральным директором и художественным руководителем миланского театра «Ла Скала» Александром Перейрой.

Госсекретарь рассказала, какое большое внимание на самом высоком уровне уделяется в Казахстане развитию культуры и искусства, отметив, что в стране действуют 52 театра, в том числе и новый «Астана Опера», в котором несколько лет назад уже состоялись первые гастроли «Ла Скала».

Гульшара Абдыкаликова также подчеркнула: сегодня республика находится на этапе глубоких системных преобразований, в том числе в духовной сфере. Поставлена цель – стать единой нацией сильных и ответственных людей. При этом одним из важных условий является сохранение и развитие своей культуры, национального кода. По поручению Главы государства будет осущест­влен проект «Современная казахстанская культура в глобальном мире», задача которого – сделать Казах­стан узнаваемым не только по богатству углеводородов и крупным внешнеполитическим проектам, но и по значимым культурным достижениям.

– Одним из направлений будет международное сот­рудничество. Мы хотим, с одной стороны, развивать и сохранять нашу культуру, традиции, историю и в то же время черпать все хорошее, что есть в мировой культуре, – отметила Гульшара Абдыкаликова.

С Александром Перейрой Госсекретарь обсудила вопросы развития сотрудничества в сфере оперного и балетного искусства, расширения практики проведения гастролей театра «Ла Скала» в Казахстане и государственного театра оперы и балета «Астана Опера» – в Италии. Собеседники отметили, что для обеих сторон имеют большое значение гастроли миланского театра в полном составе, которые пройдут в начале сентября в рамках Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017». Итальянский коллектив представит на сцене «Астана Опера» оперу «Фальстаф» Джузеппе Верди, а также Симфонию № 9 Людвига ван Бетховена под руководством маэстро Зубина Меты.

Как отметил Александр Перейра, предстоящие гастро­ли в Астане должны стать не просто разовыми выступлениями, а началом большого сотрудничества между «Астана Опера» и «Ла Скала», культурного обмена между коллективами.

– Мы с руководством «Астана Опера» обсуждали, что во время гастролей театр «Ла Скала» сделает все свои репетиции открытыми – на них будет доступ у артистов, музыкантов, студентов университетов искусств, чтобы они могли почерпнуть что-то для себя. Постараемся максимально поделиться опытом и знаниями. Также есть интерес­ная идея – организовать сотрудничество театральных мастерских. «Ла Скала» может привозить своих специалистов, обучать местных, делать совместные проекты, наладить сотрудничество, которое будет плодотворным для обоих театров. Возможности для того, чтобы все это воплотить, у нас есть, – отметил Александр Перейра.

В завершение встречи Государственный секретарь Гульшара Абдыкаликова пожелала Александру Перейре доброго здоровья, благополучия, больших творческих успехов.