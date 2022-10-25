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Искусство человечество питает

Таша Нойер

В преддверии Дня Республики объявлены имена победителей конкурса «Жас өрен».

Республиканский конкурс «Жас өрен» среди композиторов и поэтов, посвященный детской песне и детской поэзии (песни, поэмы, стихи), проходил с 15 июля по 15 октября при поддержке Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК.

Проведение конкурса, отмечают организаторы, имеет особое значение в Год детей, объявленный Главой государства. Проектом предусмотрено прежде всего продвижение духовно-нравственных ценностей через популяризацию отечественных произведений для детей, пополнение репертуа­ра детских песен и стихов, а также обеспечение доступности произведений детских композиторов и поэтов Казахстана – от дошкольных и школьных организаций, детских музыкальных учреж­дений до самых отдаленных сельских библиотек.

Немаловажное значение имеет и поддержка отечественных авторов, стремящихся вносить вклад в это дело через произведения искусства.

Конкурс интересен тем, что не ограничивал участников по профессиональным и возрастным особенностям, поэтому вызвал большой отклик у населения всех возрастных категорий – от школьников до людей старшего поколения. Такой интерес в обществе свидетельствует о возрас­тающей востребованности духовно-нравственного рос­та и самореализации.

Всего поступило 405 заявок, участвовало в конкурсе 204 произведения, 133 из них представляли поэзию, 71 – песни.

В состав жюри вошли заслуженные деятели культуры и искусства, общественные деятели, представители государственных организаций. Среди них композитор, заслуженный деятель РК, директор ГКО «Казахконцерт» Актоты Райымкулова; акын, айтыскер, депутат Мажилиса Парламента Аманжол Альтаев; директор международного конкурса детского твор­чества «Бозторғай» Карлыгаш Абдикаримова; кавалер орденов «Құрмет» и «Парасат» Майра Ильясова; акын, член Союза писателей РК Серикзат Дуйсенгазин; заслуженный деятель культуры РК Канат Айтбаев и другие.

– Формат конкурса – не­обычный, и я не скажу, что легкий: зачастую у нас воспринимают детскую песню как что-то легкое, построенное на секвенциях (повторении мелодий. – Прим. авт.). Здесь же звучали произведения разные, многие песни мне очень понравились. Есть хорошие, молодые, интерес­ные композиторы, – рассказал член жюри заслуженный артист РК, лауреат международных и республиканских конкурсов, солист Казахской государственной филармонии им. Жамбыла Игорь Благодарный. – Хочется, чтобы проект на этом не заканчивался, ведь в основном конкурсы детской песни у нас проводятся в исполнительском жанре, а важно слышать творения именно композиторов.

Обладательницей Гран-при Республиканского конкурса «Жас өрен» стала музыкальный продюсер, композитор в компании «Тандау» Эльмира Дехгани. Она окончила отделение хорового дирижирования Алматинской государственной консерватории им. Курмангазы. Выделил член жюри и композитора, обладателя молодежной премии «Дарын» Алиби Абдинурова: именно такие произведения, уверен Игорь Благодарный, должны звучать для детей сегодня, когда Интернет пестрит обилием информации, в которой зачастую так мало поистине прекрасного.

– Наши лауреаты – очень хорошие, подающие надеж­ды композиторы, и, я думаю, если они будут продолжать в том же духе, то у нас вскоре появятся добротные детские песни, причем не однодневки, а такие, что будут звучать долго и в будущем. Ведь дети – наше будущее, и им нужно уделять больше внимания. От того, какие песни они сейчас слушают и поют, во многом зависит их внутренний мир и, может быть, даже дальнейший путь. Искусство воспитывает человека, и если прививать хороший вкус с самого детства, то, скажу смело, у детей будет светлое будущее, – считает Игорь Благодарный.

Церемония награждения лауреатов и дипломантов «Жас өрен» состоится на праздничном Гала-концерте, посвященном Дню Независимости страны, где публика получит возможность услышать выступления лауреатов и дипломантов конкурса.

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