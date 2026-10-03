Искусство дарит эмоции

– В 2018 году мой проект студии выиграл грант по государственной программе Zhas Project, – рассказывает Ольга Чавкина. – Перед этим я участвовала во всех выставках и перформансах: на Арбате, в парках, фойе университетов… Участвовала везде, где акимат Усть-Каменогорска и молодежный ресурсный центр устраивали свои мероприятия. Мое имя стало узнаваемым. И когда открылась студия, у меня сразу появились ученики.

Показательным стало то, как на вернисаже менялось настроение зрителей. В здание музея входили озабоченные, грустные или недовольные граждане. Но буквально две-три минуты – и на их лицах появлялись добрые улыбки. Сам маэстро экспрессии Анри Матисс мог бы позавидовать динамике и красочности живописи девятилетнего Степана Анисимова или десятилетнего Карима Курмашева.

По словам заместителя директора музея Евгении Рахматулиной, люди с удовольствием погрузились в теплый, уютный мир, созданный детскими работами. И даже специалисты, настроенные сначала поговорить о стилистике, приемах и технике, в итоге отмечали совсем другое – невероятно позитивный вайб.

– Был мир, где человек соперничал друг с другом, а сейчас мы уже соперничаем с искусственным интеллектом, – отметила замдиректора музея. – Сегодня можно буквально по щелчку пальцев сгенерировать любой контент. Но эта выставка лишний раз доказывает, что в отличие от машины человек может выражать через искусство свои эмоции, свое миро­ощущение. Именно этому учат в Perfomance.

Это уже вторая отчетная экс­позиция художественной студии. Выставка будет работать до конца года, каждый сможет познакомиться с творчеством юных талантов.