Искусство для массового зрителя Свежий выпуск 867 Галым ТЕРЕНСАЙ, Астана

«Эта книга родилась из моих размышлений о прошлом, настоящем и будущем телеканала «Казахстан», признается в предисловии сам автор. И это неудивительно. Ведь на протяжении тридцати лет «Казахстан» был единственным национальным телеканалом на территории республики. И он же первым и единственным, вещавшим на казахском языке.

Автора фолианта Султана Оразалина можно отнести к когорте тех немногих современников, кто стоял у истоков становления казахского телевидения. Он – не просто свидетель, он – творец всех тех перемен, которые бурными темпами происходили тогда в культурной и духовной жизни общества. В конце шестидесятых годов прошлого века телевидение только-только входило в повседневную жизнь и как вид искусства делало первые шаги.

Автор с любовью и нескрываемым трепетом вспоминает то время, когда каждый новый день, каждый новый час работы в телестудии приносил для них, молодых и полных свежих идей и амбиций журналистов, незабываемые открытия и встречи. Первые развлекательные передачи, первые познавательные программы, первые телеспектакли, музыкальные, детские передачи. Конечно, были трудности, непонимание, давление партийных верхов, неприкрытая цензура… Но все это для одержимых идеями молодых оставалось где-то на обочине, где-то вне времени и пространства.

А с какими заслуженными и знаменитыми людьми приходилось общаться, будучи тележурналистом! Классики казахской литературы, театрального, кино- и изобразительного искусства – Сабит Муканов, Габит Мусрепов, Елубай Омирзаков, Серке Кожамкулов, Шакен Айманов, Абылхан Кастеев и многие другие легендарные личности становились героями телевизионных проектов. Только за то, что работа на телевидении предоставила уникальную возможность быть знакомым и общаться с этими поистине лучшими представителями того времени, Султан Оразалин благодарен по сей день судьбе. Он помнит каждую встречу с ними, коих в жизни тогда еще начинающего молодого журналиста было немало. К счастью, многие моменты этих драгоценных минут общения сохранились в памяти благодаря уникальным фотоматериалам, которыми насыщена книга.

Автор также вспоминает, как создавались наиболее популярные в те годы телепередачи, такие как, например, «Сұхбат», «Қымызхана», «Сахна». Как выходили в эфир первые выпуски айтыса, когда состязания между акынами превращались в продолжительную по времени и остроумную по содержанию музыкально-словесную борьбу, исход которой не мог предугадать никто.

…В девяностых годах прошлого века из телеканала «Казахстан», словно птицы из гнезда, стали отправляться в эфир новые теле- и радиопроекты. Да и сам канал с тех пор пережил громадные перемены. И самыми высшими его достижениями автор книги считает перевод «Казахстана» на вещание на казахском языке, а также создание новых познавательных, культурных и детских телепродуктов.

Двадцать лет, отданных национальному телевидению, конечно же, не могли уйти бесследно. Накопленный опыт, кладезь мнений и судеб сыграли свою добрую службу и в дальнейшей деятельности. Но именно годы, отданные «Казахстану», позволили Султану Оразалину стать первым и пока единственным автором книги об истории становления казахского ТВ.

«Прошли годы. Оглядываясь назад, пытаюсь дать ответ на вопросы, которые в молодости мы часто поднимали с друзьями: «Кто ты, что сделал, что оставил после себя?» – пишет автор в предисловии к книге. Более трехсот написанных литературных сценариев, несколько сот телепрограмм, несколько тысяч отредактированных передач… Вот что стало итогом двадцати лет работы на ТВ.

И, конечно же, любимое детище писателя – книга «Теледидар өнері», ставшая летописью отечественного телевидения.

На снимке: Сырбай Мауленов, Султан Оразалин, Гафу Каирбеков (осень 1972 года).



