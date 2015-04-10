Искусство для массового зрителя

Свежий выпуск
867
Галым ТЕРЕНСАЙ, Астана
«Эта книга родилась из моих размышлений о прошлом, настоящем и будущем телеканала «Казахстан», признается в предисловии сам автор. И это неудивительно. Ведь на протяжении тридцати лет «Казахстан» был единственным национальным телеканалом на территории республики. И он же первым и единственным, вещавшим на казахском языке.
Автора фолианта Султана Оразалина можно отнести к когорте тех немногих современников, кто стоял у истоков становления казахского телевидения. Он – не просто свидетель, он – творец всех тех перемен, которые бурными темпами происходили тогда в культурной и духовной жизни общества. В конце шестидесятых годов прошлого века телевидение только-только входило в повседневную жизнь и как вид искусства делало первые шаги.
Автор с любовью и нескрываемым трепетом вспоминает то время, когда каждый новый день, каждый новый час работы в телестудии приносил для них, молодых и полных свежих идей и амбиций журналистов, незабываемые открытия и встречи. Первые развлекательные передачи, первые познавательные программы, первые телеспектакли, музыкальные, детские передачи. Конечно, были трудности, непонимание, давление партийных верхов, неприкрытая цензура… Но все это для одержимых идеями молодых оставалось где-то на обочине, где-то вне времени и пространства.
А с какими заслуженными и знаменитыми людьми приходилось общаться, будучи тележурналистом! Классики казахской литературы, театрального, кино- и изобразительного искусства – Сабит Муканов, Габит Мусрепов, Елубай Омирзаков, Серке Кожамкулов, Шакен Айманов, Абылхан Кастеев и многие другие легендарные личности становились героями телевизионных проектов. Только за то, что работа на телевидении предоставила уникальную возможность быть знакомым и общаться с этими поистине лучшими представителями того времени, Султан Оразалин благодарен по сей день судьбе. Он помнит каждую встречу с ними, коих в жизни тогда еще начинающего молодого журналиста было немало. К счастью, многие моменты этих драгоценных минут общения сохранились в памяти благодаря уникальным фотоматериалам, которыми насыщена книга.
Автор также вспоминает, как создавались наиболее популярные в те годы телепередачи, такие как, например, «Сұхбат», «Қымызхана», «Сахна». Как выходили в эфир первые выпуски айтыса, когда состязания между акынами превращались в продолжительную по времени и остроумную по содержанию музыкально-словесную борьбу, исход которой не мог предугадать никто.
…В девяностых годах прошлого века из телеканала «Казахстан», словно птицы из гнезда, стали отправляться в эфир новые теле- и радиопроекты. Да и сам канал с тех пор пережил громадные перемены. И самыми высшими его достижениями автор книги считает перевод «Казахстана» на вещание на казахском языке, а также создание новых познавательных, культурных и детских телепродуктов.
Двадцать лет, отданных национальному телевидению, конечно же, не могли уйти бесследно. Накопленный опыт, кладезь мнений и судеб сыграли свою добрую службу и в дальнейшей деятельности. Но именно годы, отданные «Казахстану», позволили Султану Оразалину стать первым и пока единственным автором книги об истории становления казахского ТВ.
«Прошли годы. Оглядываясь назад, пытаюсь дать ответ на вопросы, которые в молодости мы часто поднимали с друзьями: «Кто ты, что сделал, что оставил после себя?» – пишет автор в предисловии к книге. Более трехсот написанных литературных сценариев, несколько сот телепрограмм, несколько тысяч отредактированных передач… Вот что стало итогом двадцати лет работы на ТВ.
И, конечно же, любимое детище писателя – книга «Теледидар өнері», ставшая летописью отечественного телевидения.
На снимке: Сырбай Мауленов, Султан Оразалин, Гафу Каирбеков (осень 1972 года).

Популярное

Все
12 человек погибли в результате ракетного обстрела Голанских высот
ОИ: программа выступления казахстанцев
Объекты транспортной инфраструктуры украшены фотографиями призёров Олимпиады из Казахстана
Аида Балаева поддержала выступающих на Олимпиаде спортсменок Казахстана
Олимпиада: результаты первого дня
Венесуэла выбирает президента
Ракета компании SpaceX вывела на орбиту группу интернет-спутников
Участок проспекта Туран частично перекроют в Астане
В Таразе открылся филиал российского университета
В Шымкенте постоянно отодвигают сроки реконструкции базаров
Автобус из Казахстана сгорел на трассе в России
В Microsoft рассказали, сколько устройств затронул глобальный сбой Windows
Токаев поздравил короля Бельгии Филиппа
Джо Байден объявил о выходе из президентской гонки
Сотрудники аэропортов Парижа хотят устроить забастовку в день открытия Олимпиады
Премьер проверил ход строительства домов в двух районах Актюбинской области
Трое детей остались запертыми в горящей машине в Астане
Президент наградил орденом «Барыс» Пантелея Кесоглу
Грузовик с краской опрокинулся на трассе Астана - Петропавловск
Токаев переговорил по телефону с избранным президентом Ирана
Директор школы в Мангистау собирал деньги с учителей на оплату своих штрафов
Предпринимателям Актюбинской области возмещают ущерб от паводка
Олимпийский огонь прибыл в департамент Франции Сена и Марна
Олжас Бектенов посетил пострадавшее от паводков село в ЗКО
Предприятия Группы ERG масштабно отметили День металлурга
Японцы обследуют гидротехнические сооружения в четырех областях Казахстана
Бейнеуский зерновой терминал посетили делегации трех стран
Нефтяники будут закупать продукцию сельчан в ЗКО
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Строительные рынки переезжают за город
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
Три человека погибли в воинской части в Арысе
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
УЕФА выбрал лучших футболистов Евро - 2024
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
Неделя добра продолжается в регионах
У доброго хозяина и озеро икру мечет
Не сыпьте соль на сердце
Эпос Султана Раева
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
«Цифра» на службе у недропользователей
Все, что вы еще не знали об ОСМС

Читайте также

Большинство тяжких ДТП происходит на загородных трассах
Ярмарка вакансий
Вводится новое общежитие
Разработан законопроект

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]