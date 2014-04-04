Искусство границ не имеет

Общество
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К примеру, более 20 лет в Семее пестует талантливых ребят Татарская школа искусств, единственная в СНГ, открытая за пределами Татарстана. Наши воспитанники – дети разных национальностей, большинство из которых, несмотря на юный возраст, являются лауреатами и дипломантами международных конкурсов. А открылось наше уникальное музыкальное учреждение благодаря поддержке Президента Нурсултана Назарбаева и руководства Татарстана, так что мы стали еще одним мостом дружбы, связавшим Казахстан и Россию.

Габдулхак АХУНЖАНОВ, заслуженный работник культуры и деятель искусств Республики Татарстан, директор Татарской школы искусств, Семей 

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