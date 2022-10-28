Искусство как бренд

В Национальном музее Республики Казахстан открылась выставка, подводящая итоги творческого конкурса «Ұлттың ұлы ұстындары».

«Ұлттың ұлы ұстындары» – республиканский творческий конкурс для профессиональных и непрофессиональных художников, в этом году он приурочен ко Дню Республики. Организаторами выступили Министерство культуры и спорта РК и Национальный музей РК.

На выставке представлено несколько десятков предметов живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства и архитектуры – лучших творческих работ участников. Все они – результат одной цели: создание национальных художественных образов историко-культурных объектов, событий для формирования национального патриотического духа, создания брендов.

На конкурс принимались заявки по следующим номинациям: «Образы для дошкольных учреждений», «Образы для начальных классов», «Образы для учащихся средних и старших классов», «Общие темы для интерьера и экстерьера: настенная живопись, мурал, билборд». К участию допускались преподаватели изобразительного искусства вместе с учащимися. Необходимым условием была презентация ранее не опубликованных творческих работ, от одного автора принимался лишь один проект и одна заявка, но при этом была возможность представить коллективный проект.

Гран-при в каждой из номинаций составил 500 000 тенге, за первое место победитель получил 300 000 тенге, обладатель второго места – 200 000 тенге, третьего – 100 000 тенге.

Приветственным словом выставку открыла заместитель председателя Комитета культуры Министерства культуры и спорта РК Кумис Сеитова.

– Мы считаем, что воспитание молодого поколения казахского народа на многовековых национальных основах является важнейшей потребностью современности. В связи с этим в соответствии с поручениями Главы государства, Министерством культуры и спорта со­вместно с другими ведомствами реализован ряд мероприятий, направленных на формирование у молодежи национально-патриотического духа. Одним из них и является сегодняшнее событие, впервые вышедшее на республиканский уровень и направленное на формирование национальных художественных образов как бренда для детей и подростков, – отметила почетный гость.

Наряду с профессиональными артистами в конкурсе принимали участие и юные художники. Всего на суд жюри было представлено 58 творческих работ из Акмолинской, Алматинской, Карагандинской, Павлодарской областей и городов Астаны и Талдыкоргана. Представитель ведомства также отметила, что такие мероприятия – отличная школа для молодых людей, которые делают свои первые шаги в арт-индустрии, получая возможность обмениваться опытом и видеть свои работы в одном зале с творениями признанных мастеров.