​Искусство Казахстана в Нью-Йорке

Торжественное открытие недели состоялось в Линкольн-центре. В фойе была установлена юрта с богатым убранством, а также тематическая фотовыставка, посвященная столице Казахстана, которая сопровождалась выступлением фольклорного ансамбля «Орал Сазы» филармонии им. Г. Курмангалиева. Кульминацией вечера стало гала-выступление солистов театра «Астана Балет», оригинальный художественный почерк и уникальный в своем роде репертуар которого заслужили внимание американских критиков.

В знаменитом Alice Tully Hall, где проходил концерт, собрались руководители дипломатических миссий при ООН и генеральных консульств, Сек­ретариата Организации Объединенных Наций, международных организаций, представители Экспертного, делового и общественно-политического сообщества Нью-Йорка. Гостей вечера приветствовали вице-министр культуры и спорта РК Галым Ахмедьяров и постоянный представитель РК при ООН Кайрат Абдрахманов.

Неделя искусств Казахстана, призванная ознакомить мировую общественность с традициями и искусством казахского народа, отмечающего в этом году 550-летие своей государственности, продолжится культурными мероприятиями в штаб-квартире ООН, постоянном представительстве страны при Организации и в Генеральном консульстве Казахстана в Нью-Йорке.