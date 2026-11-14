Искусство между рейсами: в аэропорту Астаны прошел арт-перформанс

Международный аэропорт Астаны на несколько часов превратился в творческую площадку. Известная казахстанская художница Асель Сабыржанкызы, работающая под псевдонимом Assolyaa, создала картину на традиционном ковре прямо на глазах у пассажиров и гостей воздушной гавани, сообщает Kazpravda.kz.

Фото: автора

Пока художница наносила краски на ковер, рядом звучала домбра. Исполнитель традиционных казахских песен Данияр Қамытбек сопровождал творческий процесс народными мелодиями, создавая особую, почти медитативную атмосферу. Среди привычной аэропортовой суеты рождалось произведение искусства, а пассажиры невольно становились зрителями необычного представления.

На ковре с традиционными орнаментами постепенно появлялись очертания парящего в небе беркута и казахской юрты. Расправленные крылья птицы символизируют свободу и стремление к новым высотам, а свет, исходящий от юрты, напоминает маяк, указывающий дорогу домой.

Пассажиры останавливались, наблюдали за работой, фотографировались на фоне картины и вместе с ее автором. Особенно заинтересовались происходящим туристы из Китая. На глазах корреспондента «Казахстанской правды» иностранные гости с восторгом расспрашивали об этнических мотивах творчества Асель, а затем попросили сфотографироваться с художницей на память.

"Сегодня я писала картину на ковре. Наверное, назову ее «Аспанда» – «В небе». Очень благодарна аэропорту Астаны за возможность показать свое творчество и поделиться им с людьми", – рассказала Асель Сабыржанкызы.

Как пояснил руководитель аппарата АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» Адыльбек Абдыкаликов, идея проведения арт-перформанса связана со стремлением сделать воздушную гавань не только транспортным объектом, но и пространством для продвижения казахстанской культуры.

"Мы хотим позиционировать себя как современную организацию, которая держит руку на пульсе, следит за казахстанскими трендами. Аэропорт выступает и как площадка для поддержки наших артистов. Мы рады предоставлять им такую возможность", – отметил он.

По словам представителя аэропорта, подобные инициативы одновременно поддерживают отечественных художников и знакомят иностранных пассажиров с культурным наследием Казахстана.

"Арт-перформанс направлен не только на самовыражение художника, но и на знакомство пассажиров международного терминала с национальными традициями и ценностями нашей страны", – пояснил Адыльбек Абдыкаликов.

Картина некоторое время будет выставлена в терминале аэропорта, после чего перейдет в личную коллекцию художницы.

Асель Сабыржанкызы получила известность благодаря авторской технике KilemArt, в которой традиционные ковры становятся основой для современных живописных произведений. Среди героев ее работ – Джеки Чан, Дженнифер Лопес, Николь Шерзингер, Энрике Иглесиас, Елена Рыбакина и Михаил Шайдоров.

В 2026 году художница вошла в международный список TikTok The Discover List, объединивший 50 выдающихся авторов контента со всего мира, и была отмечена в категории Innovators («Новаторы»).

Арт-перформанс стал также приглашением на персональную выставку Асель Сабыржанкызы «АРҚАУ / THREADS», которая откроется 15 ноября в Qazaq Creative Hub и продлится до 27 ноября.

"Буду всех ждать!", – пригласила художница.

Посетителям представят новую серию произведений в авторской технике KilemArt. Вход свободный.