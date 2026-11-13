Искусство непонимания

«Сделайте мне красиво!» Знакомая просьба, не правда ли? Причем услышать ее можно где угодно: в строительной компании, парикмахерской, мебельном салоне или дизайнерской мастерской. Казалось бы, чего проще? Но что именно считать красивым, для кого и зачем – порой выясняется лишь после пятой переделки. А теперь у этой привычной фразы появился новый адресат – искусственный интеллект.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Недавно я задумался: мы десятилетиями учили компьютеры понимать наши команды. Сначала приходилось запоминать непонятные сочетания букв, затем появились кнопки, значки, удобные меню. Наконец, машины освоили человеческую речь. Казалось бы, вот оно – торжество прогресса. Сиди себе и разговаривай с компьютером как с коллегой. Но тут выяснилась досадная подробность: далеко не каждый умеет толком объяснить задачу даже живому коллеге.

Попросите нейросеть придумать поздравление. Она выдаст аккуратный текст, где будут счас­тье, здоровье, успехи и неизменное «пусть сбудутся все мечты». Не понравилось? Тогда начинается разговор: «Слишком официально. Сделай теплее. Нет, не настолько. Добавь юмора. Только не такого». Знакомо? Мы часто узнаем, чего не хотим, лишь увидев результат. А что хотим – приходится выяснять прямо по ходу дела.

В этом, кстати, нет ничего пос­тыдного. Мы ведь не всегда способны заранее представить даже то, что сами хотим получить. Многие идеи рождаются именно в споре, случайной ассоциации, неудачной первой попытке. Проб­лема возникает в другом случае: когда мы начинаем принимать первую гладкую фразу машины за собственную готовую мысль.

Особенно заметно это в работе с текстами. Нейросеть способна за секунды написать убедительный абзац. Настолько убедительный, что легко пропустить вопрос: а что он вообще сообщает? За красивыми оборотами иногда прячется пустота. И если автор сам не понимает, ради чего затеял разговор, никакая программа не спасет его материал... разве что сделает пустоту литературнее.

Меня больше всего забавляет, что новая технология безжалостно обнаруживает нашу старую привычку перекладывать ответственность. Раньше можно было сказать: «Меня неправильно поняли». Теперь удобно заявить: «Это нейросеть не так сделала». Но кто поставил ей задачу? Кто проверил ответ? Кто решил, что результат годится для публикации, расчета или важного решения?

При этом я вовсе не призываю составлять идеальные запросы (промпты) из двадцати пунктов. Хороший разговор с ИИ напоминает обычную редакторскую работу: сначала набросок, затем вопросы, возражения, уточнения. Иногда приходится отбросить все и начать заново. Только теперь «собеседник» может переписывать текст практически мгновенно. Вот и появляется соблазн переписывать бесконечно, вместо того чтобы однажды остановиться и сказать: «Да, это именно то, что я хотел».

Впрочем, проблема непонимания возникла задолго до нейросетей. Мы можем часами спорить с близкими, коллегами или друзьями, а потом вдруг обнаружить, что говорили совершенно о разных вещах. Иногда достаточно одного неудачно выбранного слова, чтобы обычная беседа превратилась в конфликт. И что удивительно: от компьютера мы теперь требуем понимать нас с полуслова, хотя сами далеко не всегда готовы внимательно выслушать другого человека.

Возможно, главный навык ближайших лет – не умение отдавать приказы умным машинам, а способность иметь собственное мнение. Не обязательно безошибочное, не обязательно окончательное, но свое, за которое готов отвечать. Иначе однажды мы получим странный мир: компьютеры будут прекрасно формулировать наши мысли, а мы – все хуже понимать, какие из них действительно наши.