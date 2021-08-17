Искусство по зову души

«Кто сохраняет способность видеть прекрасное, тот не стареет», – эти известные слова Франца Кафки стали эпиграфом к вернисажу и раскрыли суть миссии художников алматинского клуба «Самоцвет». Это люди разных профессий, для которых искусство стало зовом души и смыслом жизни. Их по праву можно назвать певцами родной земли, герои их произведений – это наша природа, горы, леса, реки, полевые цветы и луга, представленные с невероятной полнотой и тонкой детализацией.

Такова, например, картина «Лето» Натальи Кухаренко, где с упоительным волнением она живописала гладь тихой речки, склонившиеся над водой пышные деревья, на которых не колыхнется даже листок. Все в ее картине дышит спокойствием и умиротворением, словно в предчувствии осени.

В натюрмортах с яблоками Людмилы Барейко и Жаухар Добжановой, напротив, преоб­ладают ярко-красные тона: это красный чайник, пестрый алаша-ковер и красные яблоки, не вместившиеся в корзинку и рассыпанные в траве. Авторы словно приглашают прямо сейчас насладиться дарами родной земли.

Наши древние горы в картине Ирины Кияновой «Алатау» предстали в своей вечно обновляющейся молодости, покрытыми свежей травой и усыпанными небольшими, но прекрасными луговыми цветами. На их фоне застыл барс, чей дикий животный магнетизм и кошачья грация не случайно сделали его символом Казахстана и Алматы.

«Пионы» Елены Лейнвебер, «Калы» Ольги Рыжовой, «Танец» Акмарал Сабаевой и многие другие картины полны достоинства и красоты. Всего выставлено более ста работ 23 участников клуба «Самоцвет».

Председатель клуба и художник-педагог Наталья Кухаренко сообщила, что объединение образовано в 1971-м и в нынешнем году празднует 50-летний юбилей. В советское время клуб объединял более 400 художников, и его признавали одним из самых крупных творческих коллективов в СССР.

– Основной задачей «Само­цвета» являются пропаганда и развитие искусства, – продолжила она. – Большую помощь в этом тогда оказывал Союз художников Казахстана, направляя в клуб замечательных деятелей искусства, среди них были Валентин Антощенко-Оленев, Уке Ажиев, Сахи Романов, Андрей Дячкин, Иван Квачко, Борис Чувылко. А известный мастер, член Союза художников СССР Иван Стадничук безвозмездно вел акварельную студию «Пятница» и оказывал поддержку членам «Самоцвета».

Долгие годы клуб возглавлял член Союза художников Казахстана Юрий Шнейдерман, о котором участники клуба вспоминают с теплотой. Первая выставка прошла в 1972-м, и на художников обратили внимание: в союзных СМИ постоянно шла о них информация. А в 1974-м в Москве на празднике искусств народов СССР «Само­цвет» удостоился «Золотого диплома» ВДНХ СССР.

И сегодня художники «Самоцвета» приглашают всех, кто желает приобщиться к искусству. Двери клуба всегда открыты.