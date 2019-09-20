Искусство под открытым небом

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Алия Майсеитова

К стрит-арту относятся не только граффити, которые, ­преодолев сопротивление среды, все-таки закрепились вокруг нас, но и всевозможные постеры, трафареты, скульптурные инстал­ляции и так далее.

Кстати, настенные надписи известны с глубокой древности: они открыты в странах Древнего Востока, в Греции, Риме. Самые ранние граффити появились в 30 тыс. до н. э. (да-да, те самые наскальные рисунки и пиктограммы).

Родиной современных проявлений стрит-арта считаются США. Именно здесь в 1930-х годах на стенах и вагонах хулиганы начали рисовать первые граффити. До 70-х годов стрит-арт был представлен одиночными надписями. Когда надписей и изображений стало слишком много, власти Нью-Йорка предложили райтерам работать на специально предназначенных площадках. «Хаотичное творчество» объяви­ли незаконным. А уже в конце 1970-х стрит-арт превратился в субкультуру, и целые улицы городов стали превращаться в галереи под открытым небом. Сегодня лучшие образцы street art – известные туристические объекты.

Мировой столицей стрит-арта считается Майами. Там находится Wynwood Art District – район, полностью отданный на «растерзание» уличным художникам. Разрисовывать 7,5 тыс. кв. м стен плотно заселенных старых зданий приезжали авторы с мировой именами – Леди Пинк, Логан Хикс, Питер Танни.

После падения Берлинской стены в 1989-м в город со всего мира начали приезжать уличные художники. Они разрисовывали остатки разрушенной границы между ГДР и Западным Берлином. Всему миру известно граффити Дмитрия Врубеля, изображающее поцелуй Леонида Брежнева и Эриха Хонеккера.

Разумеется, урбан-творцов манил и Париж. Здесь, например, Blek le Rat «поселил» своих знаменитых крыс, которых считал единственными по-настоящему свободными существами.

Бристоль (Великобритания) – родина знаменитого великого и загадочного Бэнкси, культового уличного художника современности. Его работы признаются шедеврами. Он «вытаскивает» на свет пороки общества: говорит о войне, загрязнении окружающей среды, глобальной технологизации, об острых социальных проблемах.

Сегодня уличные фрески, граффити, муралы буквально заполоняют улицы и постройки многих городов в разных странах.

В столице Казахстана стрит-арт тоже активно развивается. Благодаря международному фестивалю уличного искусства Urban art Astana и другим проектам город преображается. Горожанам полюбились такие муралы (огромные изображения на стенах зданий и сооружений), как «Сакен Сейфуллин», «История», «Сон в степи», «Белый хранитель»… Их создатели – Арт-группа 310, Zmogk, Самир Салахов, Дамир Bozik и другие авторы. Во время фестиваля Street art-2018 появились муралы «Тюльпан» (художник Аккали Закир, команда Tigrohaud crew), «Дети большого города» (Ярослав Тарасов и Нурлыбек Борибаев, Canbrush).

Стрит-арт – для неравнодушных и инициативных людей. Стрит-арт доказывает, что искусству порой не нужны посредники в виде изданий, галерей, критиков и музеев, а творческий процесс может доставить радость не только творцу, но и тысячам людей вокруг.

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