Искусство стойких Статьи 17 февраля 2023 г. 0:00 421 Юлия Миленькая В Государственном музее искусств РК им. Абылхана Кастеева открылась выставка памяти художника-графика, иллюстратора Карима Бекенова. Такой вид изобразительного искусства, как графика, впервые возник еще в каменном веке, но при этом смог развиться до такой степени, что сегодня считается исключительно тонким и интеллектуальным. Графика требует от художника усидчивости, выдержки и абсолютно не терпит суеты и легкомысленности. Наверное, поэтому этот вид искусства меньше всего коммерциализирован. Он словно проверяет мастеров на прочность и преданность профессии. Любопытно, что до конца XIX века под графикой понимали исключительно печатные техники: гравюру по дереву и металлу, литографию, монотипию, а под рисунком – «работу от руки», причем лишь в качестве подготовительного материала, то есть эскизов, набросков. Графические листы члена Союза художников, члена Союза журналистов РК Карима Бекенова выполнены в сложной технике литографии, цинкографии, офорта, акватинта (гравюры на металле). Таким образом, работы художника говорят зрителям о том, что над ними корпел исключительный мастер своего дела, глубоко разбирающийся буквально во всех техниках графического искусства. – Карим Бекенов, создавая свои произведения, старался глубоко исследовать тему, ее идейно-психологические характеристики и передать их посредством графических образов наиболее полно, – рассказывает куратор выставки Гульнар Жубаниязова. – Через свои произведения он дает возможность в полной мере понять суть и идейное содержание казахского народного эпоса. В своем творчестве художник обращался к богатой казахской литературе и поэзии, он иллюстрировал произведения народных поэтов и писателей. Член Союза художников РК Марлан Нысанбаев, который взял на себя работу по подготовке и организации данной экспозиции, сообщил, что с этой выставки начинается новый проект «Забытые имена», который призван знакомить молодое поколение с известными художниками Казахстана. Казахстанский живописец, иллюстратор Бейсебек Аканаев отметил, что после окончания Московского полиграфического института Карим Бекенов в качестве главного художника долгие годы возглавлял крупное издательство, специлизирующееся на выпуске учебной литературы. Так, совместно со своими коллегами из художественной редакции он выпустил многомиллионные тиражи школьных учебников, при этом не забывая о своем личном творчестве. Иллюстрации Карима Бекенова были неоднократно отмечены дипломами международного и республиканского уровня в конкурсах «Искусство книги». За творческие заслуги Карим Бекенов был награжден знаком «Заслуженный деятель полиграфии», а также являлся «Отличником печати ВЦСПС» (Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов). Пред. След. Пред. След.