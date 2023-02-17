Искусство стойких

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Юлия Миленькая

В Государственном музее искусств РК им. Абылхана Кастеева открылась выставка памяти художника-графика, иллюстратора Карима Бекенова.

Такой вид изобразительного искусства, как графика, впервые возник еще в каменном веке, но при этом смог развиться до такой степени, что сегодня считается исключительно тонким и интеллектуальным. Графика требует от художника усидчивости, выдержки и абсолютно не терпит суеты и легкомысленности. Наверное, поэтому этот вид искусства меньше всего коммерциализирован. Он словно проверяет мастеров на прочность и преданность профессии.

Любопытно, что до конца XIX века под графикой понимали исключительно печатные техники: гравюру по дереву и металлу, литографию, монотипию, а под рисунком – «работу от руки», причем лишь в качестве подготовительного материала, то есть эскизов, набросков.

Графические листы члена Союза художников, члена Союза журналистов РК Карима Бекенова выполнены в сложной технике литографии, цинкографии, офорта, акватинта (гравюры на металле). Таким образом, работы художника говорят зрителям о том, что над ними корпел исключительный мастер своего дела, глубоко разбирающийся буквально во всех техниках графического искусства.

– Карим Бекенов, создавая свои произведения, старался глубоко исследовать тему, ее идейно-психологические характеристики и передать их посредством графических образов наиболее полно, – рассказывает куратор выставки Гульнар Жубаниязова. – Через свои произведения он дает возможность в полной мере понять суть и идейное содержание казахского народного эпоса.

В своем творчестве художник обращался к богатой казахской литературе и поэзии, он иллюстрировал произведения народных поэтов и писателей.

Член Союза художников РК Марлан Нысанбаев, который взял на себя работу по подготовке и организации данной экспозиции, сообщил, что с этой выставки начинается новый проект «Забытые имена», который призван знакомить молодое поколение с известными художниками Казахстана.

Казахстанский живописец, иллюстратор Бейсебек Аканаев отметил, что после окончания Московского поли­графического института Карим Бекенов в качестве главного художника долгие годы возглавлял крупное издательство, специлизирую­щееся на выпуске учебной литературы. Так, совместно со своими коллегами из художественной редакции он выпустил многомиллионные тиражи школьных учебников, при этом не забывая о своем личном творчестве.

Иллюстрации Карима Бекенова были неоднократно отмечены дипломами международного и республиканского уровня в конкурсах «Искусство книги». За творческие заслуги Карим Бекенов был награжден знаком «Заслуженный деятель полиграфии», а также являлся «Отличником печати ВЦСПС» (Всесоюзного центрального совета профессиональных сою­зов).

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