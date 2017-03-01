​Искусство жить не торопясь

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Наталья КУРПЯКОВА

Интернет сообщил, что День неторопливости придумали темпераментные итальянцы 10 лет назад. Самый известный его проект – «Медлительный марафон» в Риме, где дис­танция в 300 м пре­одолевается не быстрее, чем за 87 минут непрерывного (!) движения. Сопровождаю­щий описание праздника фоторяд радовал снимками большеглазых коал, сонных ленивцев, панд, отрешенно жующих бамбук, и котят, спящих на спинке.

Затея полтора часа бродить по улице со скоростью улитки была изначально отвергнута. Решили начать с кофе. Но, увы, «праздник» не удался. Не заладилось сразу. ­Завтракая, мы, естественно, созвонились, чтобы узнать, так ли всем хорошо и неторопливо, поделиться планами. А потом проснулись домочадцы, пикал вацап, напоминая, что Мас­леница уходит, и надо не медля заняться блинами; по телевизору шел не тот фильм, что хотелось, не мелодично урчала стиральная машина, дети не садились сами делать уроки, и вот уже настала пора готовить ужин.

Но колонка не о «женской доле». Скорее о том, как попытаться жить без спешки. Ведь везде требуется быть мобильными, быстрореагирую­щими, моментально делающими – глобально не тормозить. А что же мы делаем медленно, неспешно, «с чувством, с толком, с расстановкой»?

Энтузиасты слоулайфа – движения за неторопливую жизнь – сос­тавили полтора десятка заповедей. Следует меньше планировать, чувствовать вкус того, что ешь, смотреть на звезды и закаты, чаще разговаривать и гулять с детьми, иметь хобби, медленно читать великие книги... Слоулайферы цитируют, например, Омара Хайяма: «Кто понял жизнь, тот больше не спешит, /; Смакует каждый миг и наблюдает, /; Как спит ребенок, молится старик, /; Как дождь идет и как снежинки тают».

С ними, как и с Хайямом, солидарны последователи хюгге – набирающей популярность датской философии счастливой жизни. И дауншифтеры, ратующие за «жизнь ради себя», «отказ от чужих целей». Очевидны параллели с другими учениями и течениями – от буддизма до нью-эйджа. Отмахнуться от теорий легко, но все равно думается: до чего же нечасто мы, обозначая свою деятельность, можем воспользоваться словами «созерцать», «наблюдать», «прогуливаться», «уединяться», «размышлять»... Наверное, потому и придумываются «неспешные» праздники – День без Интернета, День без мобильного телефона, День без покупок... Глядишь, так и сформируются полезные не для быта, а для бытия привычки.

Дело это непростое. Больше года у меня на прикроватной тумбочке пролежал «Обрыв» Гончарова, который вдруг захотелось перечитать. «Застряла» где-то на 50-й странице. Для медленного, вдумчивого чтения, что требует классика, времени не нашлось. Быстро – не получилось. Знаю людей, которые «мечтают» о «Саге о Форсайтах», «Войне и мире», «Жизни Клима Самгина» и осознают утопичность своих грез.

Зато у многих появились увлечения. Кто-то кукол тряпочных шьет, кто-то парусники клеит, другой картинки раскрашивает, корзины из старых газет мастерит или какой-­нибудь кракелюр в декупаже творит – потому как хочется сосре­дочиться, отрешиться, не торопиться, порадовать себя медленным счастьем.

...Пусть не мы зачастую выбираем темп жизни. И не всем дана муд­рость вовремя остановиться. Но мы, хочется надеяться, еще можем хотя бы притормозить.

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