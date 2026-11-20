Судьба одной семьи, а порой и целого рода во многом зависит от отношений двух женщин – ене и келін

коллаж Натальи Ляликовой

Доброе партнерство

В казахской семейной культуре отношения ене и келін всегда занимали особое место. Это не просто отношения свекрови и невестки – двух женщин, оказавшихся под одной крышей. За ними стоит целая система традиций, нравственных установок, норм поведения и представлений о семейной преемственности. Через эти отношения из поколения в поколение передавались жизненный опыт, бытовая культура, обычаи и семейные ценности.

Две женщины, два мира, две личности. Одна хранит память поколений, традиции и уклад, другая приносит в дом новые взгляды, привычки и представления­ о жизни. Здесь встречаются не просто два характера и два жизненных опыта – сталкиваются и соединяются разные времена. И от того, смогут ли они найти общий язык, услышать друг друга и стать не соперницами, а союзницами, зависит не только покой в доме, но и то, какие ценности будут переданы следующим поколениям.

Взаимоотношения свекрови и невестки сегодня нередко становятся темой для анекдотов, мемов, шуток, а рилсы про ене и келін традиционно бьют рекорды в социальных сетях. Но всегда ли отношения двух женщин в традиционном казахском обществе строились на противостоянии? И не забыли ли мы, что старшая женщина в семье могла быть не только наставницей, но и защитницей молодой невестки? Возможно, именно сегодня, когда меняются семейный уклад и представления о личных границах, стоит заново осмыслить этот важный пласт нашей культуры.

Если обратиться к истории, то можно увидеть, что в традиционном казахском обществе приход молодой женщины в дом мужа был значимым событием для обеих семей. Обряды келін түсіру и бет­ашар символизировали ее вступление в новую семью. В условиях кочевья замужество означало, что девушка уходит навсегда из отчего дома. Невесты пели сыңсу – обрядовую песнь-плач, в которой дочь прощается с родительским домом, детством и беспечной жизнью. Запросто прийти в дом отца девушка не могла, тем более без мужа. Разводов практически не было: какими бы ни оказались дом мужа и его семья, ей нужно было жить там. Даже овдовев, женщина не могла просто так вернуться в родной аул. Как правило, ее выдавали замуж по закону аменгерства за брата или родственника мужа. Это делалось для того, чтобы дети, рожденные в браке, оставались в своем роду – такая своеобразная профилактика социального сиротства. Так, например, Абай женился на вдове своего младшего брата Оспана Еркежан.

Входя в новый дом, девушка становилась частью другого рода, знакомилась с многочисленными родственниками мужа, осваивала новые правила общения и поведения.

Особое место занимал сәлем салу – традиция приветствия старших, выражавшая уважение к возрасту и семейной иерархии. За этим обычаем стояла целая философия почитания старших, признания родственных связей и поддержания доброжелательных отношений внутри большой семьи. Однако быть келін озна­чало не только соблюдать обряды и нормы этикета. Молодой женщине предстояло врасти в семейный уклад, найти свое место среди новой родни, научиться выстраивать отношения с ними. В этом процессе особая роль отводилась ене. Старшая женщина могла стать первой наставницей молодой келін: ознакомить ее с семейными обычая­ми, передать секреты приготовления национальных блюд, научить принимать гостей, вести хозяйство, общаться с родственниками. Но, пожалуй, важнее бытовых навыков было другое – помочь девушке почувствовать себя частью новой семьи.

При этом образ мудрой ене предполагал не только право наставлять, но и обязанность заботиться. Молодая келін, оказавшаяся в незнакомой обстановке, нуждалась в понимании и поддержке. И именно старшая женщина могла стать для нее человеком, к которому можно обратиться с вопросом, поделиться переживаниями или попросить совета.

Конечно, было бы неправильно идеализировать прошлое. Семейная иерархия порой становилась причиной чрезмерных требований к молодой женщине, а уважение к старшим могло восприниматься как необходимость безоговорочного подчинения. Но подобные проявления нельзя считать единственным содержанием традиции.

Женский мир

Одним из ярких образов мудрой и справедливой ене, описанных в литературе, можно назвать Зере – мать Кунанбая. Она занимает особое положение в семье и обладает значительным нравственным авторитетом. То есть Зере не просто старшая женщина рода, чье мнение принято уважать, а человек, чье слово имеет вес даже в отношениях с властным Кунанбаем.

Особенно важно, что Зере воспринимается как защитница младших женщин семьи. К ней можно обратиться с проблемой, рассказать о переживаниях, найти понимание и поддержку. Она способна выступать посредником в сложных семейных ситуациях, а ее мнение может повлиять на решение сына.

Особенно живо показано это в сцене, когда Зере встает на сторону невесток, плачущих о доле Камшат – дочери Айгыз:

«...Зере возмутилась.

– Не запугивай моих невесток! Что это? – сказала она властно. Приподнявшись на ковре, упираясь руками в пол, она гневно посмотрела в лицо своего сына. Никогда раньше Абай не видел бабушку такой грозной.

Зере продолжала пристально глядеть на Кунанбая. Под этим решительным взглядом он сразу сдал и отвел глаза в сторону.

– Кому же они могут принести свое горе и надежды кроме тебя? – негодующе начала Зере. – Если ты хочешь быть жестоким, будь жесток с врагами! К чему приведет твоя жестокость среди друзей, в собственной семье? Считай себя хоть земным богом, но ты не с небес спустился. Ты дитя простого смертного человека и рожден матерью: я родила тебя! Они – тоже матери и делятся с тобой своим материнским горем. Вы отдали Камшат на растерзание, а нам оставили тоску и отчаяние. Чем кричать на них – найди утешение, исцели! Освободи­ от мук сироту-дитя!

Голос Зере звучал повелительно».

Властный характер Кунанбая и авторитет его матери создают интересное противопоставление. Зере не обладает формальной властью главы рода, однако ее жизненный опыт и нравственная позиция позволяют ей влиять на происходящее. Но Зере может и остудить пыл разгоряченных невесток.

«Зере не расслышала всей перебранки, но вызывающее поведение Айгыз ее рассердило. Заметила она и негодование Абая. Она уложила Камшат, поднялась и, подойдя к невестке, прикрикнула на нее:

– Уходи прочь, убирайся с глаз моих! Что ты тут болтаешь? Что ты сеешь раздор между детьми? Выйди, пока цела!»

Возможно, образ Зере из «Пути Абая» может служить одним из примеров, когда свекровь умеет быть справедливой и беспристрастной. Именно такой образ старшей женщины особенно актуален сегодня. Ведь настоящая мудрость ене проявляется не в том, насколько беспрекословно ей подчиняются, а в том, насколько спокойно, защищенно и достойно чувствуют себя рядом с ней младшие женщины рода.

Судя по открытым данным на сайте Бюро национальной статистики, почти 25 тысяч Зере живут в Казахстане сегодня – это одно из самых популярных имен. И это не просто красивое имя, а свидетельство глубокого уважения к бабушке Абая, ее мудрости, душевной щедрости и нравственному авторитету. Созданный Мухтаром Ауэзовым образ Зере давно вышел за пределы литературного произведения. Он стал воплощением идеала мудрой старшей женщины – ене, которая не только хранит семейные традиции, но и умеет быть опорой, защитницей и наставницей для младших. Сам факт популярности этого имени позволяет предположить, что общество­ готово видеть в Зере пример для подражания, в том числе в отношениях между ене и келін.

Новый век – истина старая

Сегодня семейный уклад заметно изменился. Молодые супруги все чаще живут отдельно от родителей, женщины получают образование, строят карьеру, самостоятельно принимают решения о воспитании детей и организации быта. У ене и келін могут быть разные взгляды на ведение хозяйства, воспитание внуков, распределение обязанностей и устройство семейной жизни. Но это вовсе не означает, что традиция утратила свое значение. Уважение к старшим, забота о близких, взаимопомощь и ответственность перед семьей остаются важными ценностями. Вопрос заключается лишь в том, как сохранить их, не превращая традиционные нормы в инструмент давления.

Взаимное уважение предполагает, что старшая женщина признает самостоятельность молодой семьи, а келін ценит опыт и заботу старшего поколения. При этом отношения с родственниками мужа не должны становиться исключительно обязанностью одной женщины. И тут важно вспомнить о женской солидарнос­ти. Ведь ене и келін не соперницы, а две женщины, связанные общей семьей. Их отношения могут стать примером того, как разные поколения способны не конкурировать, а дополнять друг друга.

Мы много говорим о том, какой должна быть келін: уважительной, воспитанной, заботливой, умеющей поддерживать добрые отношения с родственниками мужа. Но гораздо реже мы задаемся воп­росом: какой должна быть ене?

Между тем уважение в семье не может быть односторонним. Если от молодой женщины ждут почтения, то и старшая должна проявлять мудрость, справедливость и великодушие. Вообще, быть ене – это целое искусство, учиться которому можно и нужно.

– Сейчас молодежь живет в другом мире, нежели мы. Изменились многие вещи, сменились ориентиры, в том числе нравственные. Я бы хотела напомнить всем, у кого есть взрослые дети. Готовьтесь не только праздновать той, но и быть ене (тещей и свекровью). Помните: насколько крепким будет фундамент молодой семьи, зависит и от вас тоже. Мы часто воспитываем молодежь, учим их, но необходимо напоминать и старшим, что роль ене – важная и непростая, в функционале которой не только контроль или давление, а в первую очередь полное принятие нового человека. Это и есть мудрость, когда келін учится уважать ене, а ене – принимать келін. И в этом взаимном движении навстречу друг другу, пожалуй, и заключается настоящее искусство семейной жизни, – говорит этнолог Турар Шакенова.

...Казахи, выдавая дочь замуж, говорят: «Ұядан ұштың» – «Улетела из гнезда», чтобы свить свое гнездо, строить свою жизнь. И чтобы гнездо вилось, а жизнь получилась, на новом месте человеку должно быть уютно, а гнездо, в которое она прилетела, должно быть теплым, тогда оно станет ей родным. Наверное, это и есть солидарная ответственность и диалог поколений, когда свекровь и невестка выбирают не войну и соперничество, а уважение и принятие.