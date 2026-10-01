Ислам Евлоев поборется за «бронзу» Азиады в Японии

Фото: НОК

Казахстанский борец греко-римского стиля Ислам Евлоев вышел в финальный блок Азиатских игр-2026 в Аичи и Нагое, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК



Евлоев выступает в весовой категории до 97 килограммов. В четвертьфинале казахстанец потерпел поражение от японца Юри Накадзато, получив шанс на бронзовую медаль.



В схватке за третье место Евлоев встретится с Мехди Балихамзехде из Ирана.



Добавим, что в весовой категории до 77 килограммов Демеу Жадраев в утешительной схватке уступил Акжолу Махмудову из Кыргызстана со счётом 1:10 и завершил выступление на Азиаде-2026.