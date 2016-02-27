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​Ислам и светское общество
Аида АХМЕТОВА

В работе форума приняли участие председатель ДУМК, Верховный муфтий Ержан кажы Малгажыулы, вице-министр культуры и спорта РК Марат Азильханов, председатель Комитета по делам религий РК Галым Шойкин, члены Совета улемов ДУМК, главные имамы областей, государственные, общественные и религиозные деятели, представители общественности.

На конференции говорили о необходимости совершенствования знаний представителей ДУМК, о воспитании молодежи в патриотическом ключе, организации мероприятий, направленных на профилактику религиозного экстремизма и терроризма, о формировании единой уммы мусульман Казахстана, укреп­лении межрелигиозного согласия, воспитании молодежи в патриотическом ключе.

– Можно утверждать, что имам как духовная личность непосредственно участвует в развитии общества, – отметил Верховный муфтий Ержан кажы Малгажыулы. – Хвала Всевышнему, благодаря политике в религиозной сфере повышается статус религиозных деятелей. Основной целью нашей конференции является повышение квалификации работников ДУМК, а также дальнейшая гармонизация религиозного и светского общества!

Наиб муфтий, главный имам «Хазрет Султан» Серикбай кажы Ораз подчерк­нул, что в Казахстане не ущемляются права граждан на свободу вероисповедания, и верующий человек может быть примером в созидательной деятельности.

Участники конференции приняли итоговое обращение, в котором, в частности, говорится: «Мы призываем всех исламских ученых, общественных экспертов, мусульманскую общину, весь народ оказывать активное содействие в деле повышения статуса нашего традиционного мазхаба, установления в обществе спокойствия, противодействия террористическим действиям, пропаганды общечеловеческих ценнос­тей, донесения исторической религии следующему поколению, возрождения общей культуры и традиций».

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