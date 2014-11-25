Ислам Каримов изменил свое мнение о стратегическом партнерстве с Казахстаном

Политика
Батырбек Агимбетов
Президент Узбекистана Ислам Каримов изменил свое мнение о Договоре о стратегическом партнерстве с Казахстаном, подписанном в Ташкенте 14 июня 2013 года, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Я раньше не придавал значения подписанному в прошлом году Договору о стратегическом партнерстве между Казахстаном и Узбекистаном, а теперь изменил свое мнение. Он приобретает большую актуальность сегодня, чем было вчера, и это сам по себе факт очень значимый для меня", – сказал он в ходе двусторонних переговоров в Акорде.

Он также подчеркнул политическую прозорливость и дальновидность Нурсултана Назарбаева: "Есть в мире люди, которые с годами становятся мудрее, а я так думаю, что, Нурсултан Абишевич, хочу сделать Вам комплимент, есть люди, которым еще с юных лет Аллах дает мудрость. В одном лице сочетать это очень трудно, но тем не менее, когда это является естественным элементом того, что человек из себя представляет, приходится еще раз признать его далеко идущие взгляды и его уверенность. Особенно в том, что в прошлом году был подписан этот документ, который с 1 января следующего года приобретает свою реальную силу", – поделился своими мыслями Ислам Каримов. 

Напомним, Казахстан ратифицировал Договор о стратегическом партнерстве с Узбекистаном в мае текущего года.

Нурсултан Назарбаев, "пользуясь случаем", поблагодарил Узбекистан в лице Ислама Каримова за поддержку кандидатуры Казахстана на проведение выставки "ЭКСПО-2017" и пригласил узбекскую сторону принять активное участие в международной специализированной выставке.
  
"Мы приступили к строительству комплекса, выделяем необходимые средства для достойного проведения. Надеемся на поддержку и участие Узбекистана в ЭКСПО-2017. Мы готовы предоставить лучший павильон для наших узбекских друзей", – заявил Нурсултан Назарбаев. 

Президент считает, что экономический потенциал между Казахстаном и Узбекистаном используется не полностью. "Номенклатура товаров очень узкая, поэтому межправительственным комиссиям, нашим правительствам надо еще раз поработать, чтобы увеличить товарооборот. Это выгодно обоим государствам, и на очень выгодных условиях мы можем торговать", – отметил Глава государства.

Популярное

Все
Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]