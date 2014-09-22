Исламисты с помощью клона GTA собрались рекрутировать молодежь
Игра напоминает модификацию для GTA: San Andreas и называется Grand Theft Auto: Salil al-Sawarem (в переводе с арабского – звон мечей).
На протяжении всего видеоролика в левом верхнем углу отображается логотип ИГ. Главный герой под арабские песнопения обстреливает полицейских, взрывает машины и нападает на военные конвои.
В ИГ считают, что игра "повысит боевой дух моджахедов и научит детей и молодежь, как сражаться с Западом и сеять ужас в сердцах тех, кто противостоит "Исламскому государству". Об этом сообщается на сайте телеканала Al Arabia, передает Лента.ру.
По мнению Муфаддала Факруддина (Mufaddal Fakhruddin), редактора ближневосточного отделения американского портала IGN, посвященного компьютерным играм, трейлер рассчитан на молодую аудиторию, которую легко привлечь насилием в видеоиграх. Однако, по его словам, такие случаи не должны давать повод для очередных дискуссий на тему вреда от видеоигр для детей.