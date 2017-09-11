​Исламский мир ждет очередного лауреата Нобелевской премии

Требует единства

Встреча на высшем уровне, посвященная научному и технологическому развитию исламского мира, – первое мероприятие такого рода в истории ОИС. Идею его созыва Президент Нурсултан Назарбаев предложил в ходе саммита организации в 2016 году и получил серьезную поддержку исламской уммы. Участие в мероприятии приняли более 80 делегаций государств и международных организаций, из которых 15 возглавляли непосредственно лидеры стран. Перед саммитом в Астане ставилась задача создать основу для формирования единой повестки дня организации в сфере науки и технологий, дать импульс развитию сотрудничества государств исламского мира в этой сфере.

Как отметил, открывая встречу, Глава государства, этот саммит призван оставить свой след в истории ислама.

Нурсултан Назарбаев отметил, что отношения казахского народа с исламским миром имеют глубокие исторические корни. Исламская религия пришла на казахскую землю более тысячи лет назад. Казахстан стал связующим звеном в дружественном диалоге между исламской и западной цивилизацией.

– К сожалению, сегодня исламская умма сталкивается с тяжелыми вызовами и угрозами. Это активная деятельность экстремистских и террористических группировок. В результате их подрывной деятельности в первую очередь страдают граж­дане стран исламского мира. Это проблема распространения исламофобских настроений. С каждым годом в западных странах растет количество преступлений против мусульман, – заявил Президент РК.

Глава государства выразил обеспокоенность в связи с конфликтом в Мьянме и призвал все стороны решить эту проблему исключительно мирным путем в рамках диалога на площадке ООН. Кстати, в рамках Саммита ОИС по науке и технологиям по инициативе турецкой стороны прошло заседание глав государств и правительств по вопросу мусульманской общины Рохинджа в Мьянме.

Большой проблемой является и отсутствие единства в исламском мире, который объединяет более 1,5 млрд человек.

Исламская цивилизация на протяжении своей многовековой истории знала периоды подлинного расцвета, была центром развития науки и культуры. Однако на современном этапе, как обратил внимание Глава государства, в то время когда в других частях света идет интенсивное развитие, большинство мусульманских стран отстают от него.

– Некоторые критики отмечают, что отставание мусульманских стран от других связано с религией. Однако это абсолютно неверно, – подчеркнул Глава государства, добавив, что призывы к просвещению, к непрерывному стремлению к знаниям заложены в священных мусульманских текстах.

Противостоять современным угрозам, обеспечить высокий уровень развития исламского мира – все это требует единства и конкретных общих решений, нацеленных на достижение необходимого прогресса. В связи с этим Нурсултан Назарбаев предложил создать Совет ОИС по вопросам современного развития и общий для стран-участниц научно-инновационный фонд.

– Наша главная задача – воспитание интеллектуальной элиты, которая бы служила исламской цивилизации, реализовывала бы новые идеи. Однако сегодня мы видим, что на научные разработки выделяется только 0,5% от ВВП – это очень низкие показатели. В нашем сообществе на 1 миллион человек приходится 615 исследователей, это в 2,5 раза меньше мировых показателей. Всего два представителя исламского мира становились лауреатами Нобелевской премии – пакистанский физик Мухаммад Абдус Салам в 1979 году и египетский химик Ахмед Хасан Зевейл в 1999 году. Мы должны менять ситуацию, – подчеркнул Глава государства.

Нурсултан Назарбаев акцентировал внимание на важности поддержки исследований ученых в мусульманских странах и заявил о том, что принято решение об учреждении премии за вклад в развитие науки и технологий в рамках ОИС.

– Инновационные кластеры считаются основой для формирования наукоемкой устойчивой экономики. Казахстан активно развивает подобные кластеры на базе Назарбаев Университета и Парка инновационных технологий. Приглашаю всех ученых и исследователей стран Организации исламского сотрудничества принять активное участие в этой работе, – продолжил Глава государства.

Также Президент Казахстана отметил важность повышения роли исламского финансирования науки и инноваций, предложил активно использовать потенциал международного центра по развитию «зеленых» технологий и инвестиций. Подчеркивалась необходимость сотрудничества в аграрном секторе, в том числе в области развития аграрной науки.

– Это необходимо не только для повышения конкурентоспособности сельского хозяйства, но и для более тесной интеграции и обеспечения продовольственной безопасности, – сказал Президент РК.

С целью решения важных научно-экономических вопросов в исламском мире Нурсултан Назарбаев предложил создать неофициальное сообщество, которое объединит 15 ведущих стран ОИС.

Глава государства отметил необходимость установления связей с ведущими западными странами в вопросах развития науки и технологий. Он заверил, что Казахстан готов делиться своим опытом сохранения мира и согласия в многонациональном и многоконфессиональном обществе, а также пригласил участников саммита на VI Съезд лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет в 2018 году.

– Развитие науки и технологий, прогресс в целом возможны только тогда, когда есть мир и стабильность, – подчеркнул Нурсултан Назарбаев. – Хочу выразить уверенность, что наши потомки высоко оценят сегодняшний исторический форум, который направлен на обеспечение единства, сплоченности и светлого будущего исламского мира.

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган также разделил обеспокоенность Нурсултана Назарбаева отставанием исламского мира в вопросах развития науки и технологий. Он подчеркнул, что сегодня 55% населения в исламском мире безграмотно, ничтожно малые средства выделяются на сферу образования и науки, имеет место отток талантливой молодежи. В сфере информационных технологий исламские страны также являются только потребителями, а не производителями.

– Это делает нас уязвимыми и с точки зрения национальной безопасности. Для того чтобы быть действительно сильной, страна должна производить знания, уметь лучшим образом использовать достижения современной науки. Турция считает, что в рамках ОИС очень важно делиться технологическими достижениями, проводить обмен студентами и преподавателями, развивать сотрудничество между университетами, – отметил Реджеп Эрдоган.

Президент Пакистана Мамнун Хусейн выразил уверенность, что проведенный в Астане саммит будет способствовать возрождению великих академических традиций мусульман, поможет найти ответы на современные вызовы и угрозы.

– Для нас очень важно уделять должное внимание продвижению науки и технологий, потому что без этого невозможно улучшить уровень жизни наших граждан, – подчеркнул Мамнун Хусейн, который также является главой постоянного Комитета ОИС по развитию сотрудничества в области науки и техники.

Фактор развития

Президент Мавритании Мохаммед ульд Абдель Азиз начал выступление с наилучших пожеланий и признательности Президенту Нурсултану Назарбаеву и Правительству страны за теплый прием и успешное проведение первого саммита ОИС по науке и технологиям.

– Этим двум важнейшим направлениям лидеры стран и члены ОИС придают особое значение как основному фактору прогрессивного и технологического развития, – отметил он. – Особенно сегодня, когда исламский мир сталкивается с различными вызовами и угрозами. Уровень благосостояния в наших странах зависит от научно-технического прогресса.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что исламский мир может по праву гордиться своим вкладом в науку и развитие цивилизации, а территория Центральной Азии была известна как крупнейший центр восточного ренессанса. Создатель алгоритма Аль Хорезми, ученый энциклопедист Аль Фергани, внесший значительный вклад в развитие многих наук Авиценна – сегодня возрастает ценность и значение этого богатейшего научного и духовного наследия.

– Мы высоко оцениваем деятельность постоянного комитета ОИС по научно-техническому сотрудничеству и намерены принять участие в его работе более активно. 10-летняя программа действий свидетельствует о достигнутом прогрессе в данной области. Вместе с тем в настоящее время многие государства исламского мира существенно отстают в этой сфере. Например, в рейтинг 500 лучших вузов мира входит только 11 вузов стран – участниц ОИС, – отметил президент Узбекистана, выразив поддержку инициативе Нурсултана Назарбаева по инфраструктурной интеграции мусульманских стран в целях обеспечения устойчивого инклюзивного экономического роста, укрепления взаимовыгодного сотрудничества.

Кроме того, в соответствии с рекомендациями комитета ОИС об учреждении шести высокопроизводительных компьютерных центров на территории стран-участниц глава Узбекистана подтвердил готовность разместить один из них на территории своей страны и предложил создать международный исламский центр молодых ученых. Он также предложил организовать в Узбекистане международную олимпиаду молодых математиков, посвященную Аль Хорезми, и учредить специальную награду ОИС за научные достижения в странах исламского мира. Заседания саммита по науке Шавкат Мирзиёев предложил проводить раз в три года и выразил готовность принять следующую встречу в 2020 году в Узбекистане.

С технологическими достижениями африканских стран ознакомил участников саммита Президент государства Гвинея Альфа Конде. Он отметил, что современные инфокоммуникационные технологии помогут повысить качество жизни, сократить издержки производства, снизить уровень коррупции, улучшить доступ к мировым рынкам, однако многим африканским странам трудно идти в ногу с достижениями в области мировых технологий.

– Но несмотря на сложности, африканская молодежь демонстрирует, что в состоянии преодолевать эти цифровые сложности, – уверен гвинейский лидер.

Президент Ирана Хасан Рухани уверен, что развитие и интеграция исламских государств, укрепление научно-технического сотрудничества между ними имеет важную социально-политическую значимость в профилактике и борьбе с такими опасными явлениями, как терроризм и экстремизм.

– За последние 10 лет Иран стал свидетелем важных достижений в сфере науки, технологий и инноваций. Правительство страны активно поддерживает наукоемкие технологии, такие как биотехнология, аэрокосмическая, нанотехнологии и другие, которые играют очень важную роль в укреплении научного потенциала страны, – сказал Хасан Рухани.

Проведение саммита стало исторически важным событием, ознаменованным созданием мощной научно-технологической платформы для всего исламского мира, считает генеральный секретарь ОИС Юсеф бен Ахмад аль-Осеймин.

– Сегодня мы стоим перед реальностью, в которой, к сожалению, имеют место экстремизм, терроризм, исламофобия, безработица, безграмотность. И весь имеющийся научный потенциал мы должны направить на борьбу с этими явлениями, – отметил он, выразив признательность Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву за неустанную работу в рамках исламской интеграции, а также поздравил с успешным проведением ЭКСПО-2017.

Принята Астанинская декларация

Основной политический документ Саммита ОИС по науке и технологиям – это Астанинская декларация, принятие которой стало доказательством единства позиции исламского мира в этом вопросе. В ней участники встречи заявили о том, что они собрались в казахстанской столице, чтобы подчеркнуть стремление «сделать науку и технологии нашей заветной целью в этом веке». Документ призывает к более тесной кооперации, увеличению инвестиций в науку, расширению доступа к образованию и так далее. Отдельно подчеркивается согласие всех стран принимать меры для практической реализации рекомендаций Программы ОИС по развитию науки, технологий и инноваций до 2026 года.

Кроме того, в декларации поддерживается предложение Узбекистана принять второй тематический Саммит ОИС и дается «добро» начать подготовку к нему.

Астанинская декларация – не единственный документ, принятый на полях первого Саммита ОИС по науке и технологиям. Более 50 глав профильных министерств образования стран-участниц одобрили Программу Организации исламского сотрудничества до 2026 года в сфере науки, технологий и инноваций. Документ включает в себя фундаментальные приоритеты, разбитые по 12 конкретным направлениям развития исламского мира. Каждый приоритет содержит обоснование, цели и пути их достижения: это улучшение качества высшего образования и научно-исследовательской деятельности, обеспечение доступного здравоохранения для всех граждан, окружающая среда, изменение климата и экологическая устойчивость.

В день открытия саммита в Астане также прошла церемонии вручения специальной премии ОИС за вклад в развитие науки и технологий. Нурсултан Назарбаев совместно с генеральным секретарем ОИС наградил выдающихся ученых исламских стран. Первыми обладателями премии стали – генеральный директор Национального центра биотехнологий Ерлан Раманкулов (Казахстан), профессор факультета химии Стамбульского технического университета Юсуф Якчы (Турция), профессор Университета технологии им. Короля Абдаллы Мухаммед-Слим Алоуини (Королевство Саудовская Аравия), старший менеджер Гамбийского медицинско-исследовательского центра (Гамбия) и профессор Университета им. Мухаммеда V Райя Чиркаоуи аль Мурсли (Марокко).