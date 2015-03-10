Исламский проповедник призвал уничтожить египетские пирамиды

С призывом уничтожить древнеегипетские пирамиды и статую Сфинкса выступил кувейтский исламский проповедник Ибрагим аль-Кендари. Об этом сообщает издание "Аль-Ватан", передает Kazpravda.kz
со ссылкой на ТАСС
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"То, что ранние мусульмане из числа сторонников пророка Мухаммеда, ступив на землю египетскую, не разрушили памятники фараонов, не означает, что мы не должны это сделать сейчас, – считает аль-Кендари. – Эти артефакты долгое время оставались погребенными под слоем песка и были обнаружены вновь лишь два столетия назад".
По мнению проповедника, раз пророк уничтожил в свое время все идолы в Мекке, то и его потомки должны положить конец идолопоклонству, даже если сейчас этим памятникам древности уже никто не молится, и они несут исключительно важную культурологическую и историческую функции.