Исламский проповедник призвал уничтожить египетские пирамиды

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С призывом уничтожить древнеегипетские пирамиды и статую Сфинкса выступил кувейтский исламский проповедник Ибрагим аль-Кендари. Об этом сообщает издание "Аль-Ватан", передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

"То, что ранние мусульмане из числа сторонников пророка Мухаммеда, ступив на землю египетскую, не разрушили памятники фараонов, не означает, что мы не должны это сделать сейчас, – считает аль-Кендари. – Эти артефакты долгое время оставались погребенными под слоем песка и были обнаружены вновь лишь два столетия назад".

По мнению проповедника, раз пророк уничтожил в свое время все идолы в Мекке, то и его потомки должны положить конец идолопоклонству, даже если сейчас этим памятникам древности уже никто не молится, и они несут исключительно важную культурологическую и историческую функции.

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