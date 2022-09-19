Испания отменяет санитарный контроль в аэропортах и портах для всех прибывающих

Испания отменяет санитарный контроль в аэропортах и портах для всех прибывающих, передает Kapravda.kz со ссылкой на Российскую Газету.

Власти Испании приняли решение отменить санитарный контроль, который существовал в аэропортах и морских портах страны, для прибывающих из любых стран. Об этом сообщила газета El Pais.

Отмечается, что реализация данного решения, вероятно, состоится в октябре или ноябре этого года. Ранее только путешественники из стран, входящих в Шенгенскую зону, могли не проходить санитарный контроль. У всех остальных пограничные службы измеряли температуру, проверяли документы и внешний вид.

Ожидается, что Мадрид выпустит официальное заявление, в котором будут подробно описаны все новые требования. По предварительным данным, путешественники должны будут предъявить отрицательный тест на коронавирус или сертификат переболевшего.

Власти королевства в последнее время смягчали меры по противодействию распространению коронавируса. Вместе с тем масочный режим сохраняется в самолетах, поездах и общественном транспорте.