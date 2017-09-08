Генеральный прокурор Испании Хосе Мануэль Маса в четверг, 7 сентября, заявил, что его ведомство готовит судебные иски против членов правительства Каталонии в связи с принятием решения о проведении референдума о независимости региона, сообщает korrespondent.net
.
По его словам, генпрокуратура Испании готовит два иска, один из которых направлен против членов парламента Каталонии, которые допустили проведение обсуждения и голосования по этому законопроекту. Второй иск – против членов каталонского правительства.
Также генпрокурор страны сообщил, что обратился к правоохранительным органам с просьбой расследовать любые действия по подготовке референдума в Каталонии.
В свою очередь правительство Каталонии уже заявило, что возмущено подобными планами испанской генпрокуратуры.
Напомним, 6 сентября региональный парламент Каталонии принял закон
, который предусматривает проведение 1 октября референдума о независимости. Мадрид выступает против этого референдума.