Испания выдала России главаря "пушкинской" банды

Как сообщили в пресс-службе главного надзорного ведомства страны, по требованию Генпрокуратуры РФ компетентные органы Испании экстрадируют в Россию гражданина РФ Дмитрия Завьялова.Завьялов обвиняется по нескольким статьям УК РФ, в том числе создание банды, убийство, грабеж, разбой и так далее.По данным следствия, с 1999 по 2009 годы под руководством Завьялова в Москве и Московской области действовала банда, нападавшая на людей и организации, вымогая деньги у руководителей предприятий и бизнесменов за так называемую "криминальную защиту" ("крышу"), совершая убийства и другие тяжкие и особо тяжкие преступления.С момента создания банды ее участниками совершено 19 убийств, ряд покушений на убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, в результате которого двое человек погибли, и другие многочисленные преступные деяния.В августе 2009 года Завьялов был объявлен в федеральный розыск, а в декабре 2009 года – в международный розыск. В мае 2014 года он был задержан на территории Испании.